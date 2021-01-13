Якщо вакцина від Sinovac не буде ефективною на 70%, Україні повернуть гроші - Степанов

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Україна заклала вимоги до ефективності вакцини від коронавірусної хвороби, яку планує закуповувати у компанії Sinovac, на рівні 70%.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, інформує NNS.

“Вчора під час пресконференції в Бразилії було повідомлено, що загальна ефективність вакцини від коронавірусної хвороби виробництва Sinovaс становить трохи більше ніж 50%. ...Зазначу, що ефективності вакцини більше ніж 50% достатньо для підтвердження її дієвості та затвердження більшістю медичних регуляторів, які є у світі. Це стосується і ВООЗ, FDA, щодо дозволу використання вакцини, тобто вона повинна мати ефективність понад 50%. Але ми заклали вимоги до ефективності вищі. Тому в договорі з цим виробником вакцин у нас зазначено таке: ефективність продукції на момент поставки має бути підтверджена у плацебо контрольованому клінічному випробуванні, у якому досягнута ефективність на рівні не менше 70%, зниження захворюваності у досліджуваній групі у порівнянні з контрольною групою. Відповідний аналіз, у тому числі на основі проміжних результатів клінічних випробувань, має бути підтверджений публікаціями від компанії-виробника. Тобто ми з самого початку закладали в договорі, це була наша вимога, ми підняли поріг ефективності, що він повинен бути вище, ніж те, що дозволяється в інших країнах”,

- сказав Степанов.

Стосовно результатів клінічних випробувань вакцини Sinovac Biotech у Бразилії, які були оприлюднені у вівторок, Степанов також наголосив, що спочатку компанія-виробник має оприлюднити остаточні висновки досліджень.

"Ці клінічні дослідження були проведені в різних країнах світу, і ми повинні побачити узагальнений звіт, який публікується. Це міжнародна практика, і весь світ спирається на офіційні дані",

- сказав Степанов.

Стосовно коштів, які держава заплатить за вакцину, Степанов пояснив, що у разі, якщо вакцина не відповідатиме вимогам ефективності не нижче 70% і не буде діяти цей договір, то компанія-виробник відшкодовує кошти в повному обсязі.

Міністр додав, що вакцинація від COVID-19 розпочнеться у встановлені терміни — у лютому. МОЗ очікує протягом найближчих днів підписання договорів з іншими виробниками.

Як повідомлялося, 12 грудня були озвучені результати клінічних випробувань вакцини від COVID-19 китайської компанії Sinovac Biotech у Бразилії, згідно з якими ефективність їх вакцини становить 50,4%.

Наприкінці 2020 року Міністерство охорони здоров'я уклало договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 компанії Sinovac Biotech, перша партія становитиме 700 тис. доз.