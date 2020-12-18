Коли в Україні почнуть вакцинувати лікарів від COVID-19

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У Кабінеті міністрів розповіли, коли почнуть вакцинувати лікарів від COVID-19.

Зазначається, що Їхня вакцинація буде безкоштовною. Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль у Верховній раді, передає РБК-Україна, інформує NNS.

"Ми плануємо перші партії вакцин отримати у лютому місяці, і безкоштовну вакцинацію лікарів, які відповідно працюють на передовій, борються з COVID, ми плануємо починати в лютому місяці",

- сказав прем'єр-міністр.

Раніше ми писали: Степанов розповів, хто безкоштовно отримає вакцину від коронавірусу

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розробило план національної вакцинації від коронавірусу. Наступного тижня його повинен затвердити Кабінет міністрів. Медики входять до переліку пріоритетних категорій для вакцинації.

Як повідомлялося, у Верховній раді зареєстрували постанову про національний план вакцинації українців від коронавірусу. Документ уже почав опрацьовувати профільний парламентський комітет.