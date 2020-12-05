Степанов розповів, хто безкоштовно отримає вакцину від коронавірусу

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що уряд планує забезпечити безкоштовну вакцинацію від коронавірусу людей, які належать до "груп ризику".

Про це він розповів під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" увечері п'ятниці, 4 грудня, передає DW, інформує NNS.

"Я впевнений, що хоча б ті "групи ризику", які ми визначили в країні, ми повинні обов'язково в першу чергу почати вакцинувати. І зрозуміло, що це за професійною ознакою - медичні працівники, освітяни - і група ризику - літні люди і ті, хто має захворювання",

- сказав Степанов .

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Міністр додав, що сам теж планує вакцинуватися.

"Я, слава Богу, поки не належу до "групи ризику" в першу чергу. По-перше, я перехворів (...) Моє завдання, щоб ми вакцинували насамперед тих людей, які цього потребують. Але я буду (вакцинуватися. - Ред.)",

- зазначив Степанов.

При цьому урядовець згадав нещодавнє опитування щодо того, чи погодилися б українці вакцинуватися від коронавірусу. Згідно з його результатами, 55 відсотків українців готові зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцинація буде безкоштовною, тоді як 40 відсотків - ні.