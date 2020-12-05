Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 грудня

- 05 груд. 2020
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В Україні станом на ранок 5 грудня 2020 року — 801 тисячя 716 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 504 особи;
- летальних випадків – 226;
- одужало – 14 724 особи;
- здійснено тестувань за добу –
- 67 533 (зокрема методом ПЛР – 44 538, методом ІФА – 22 995).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 801 716 осіб;
- одужало – 412 533 особи;
- летальних випадків – 13 421;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 746 772.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 541), Дніпропетровській (1 058), Одеській (1 015), Запорізькій (1 001) та Київській (995) областях.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 грудня
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 78 291 випадок;
- Вінницька область – 18 476 випадків;
- Волинська область – 25 793 випадки;
- Дніпропетровська область – 43 282 випадки;
- Донецька область – 25 113 випадків;
- Житомирська область – 31 539 випадків;
- Закарпатська область – 24 330 випадків;
- Запорізька область – 35 722 випадки;
- Івано-Франківська область – 39 058 випадків;
- Київська область – 42 410 випадків;
- Кіровоградська область – 6 071 випадок;
- Луганська область – 6 910 випадків;
- Львівська область – 49 380 випадків;
- Миколаївська область – 20 734 випадки;
- Одеська область – 50 146 випадків;
- Полтавська область – 24 937 випадків;
- Рівненська область – 33 192 випадки;
- Сумська область – 32 684 випадки;
- Тернопільська область – 29 366 випадків;
- Харківська область – 58 622 випадки;
- Херсонська область – 11 731 випадок;
- Хмельницька область – 31 856 випадків;
- Черкаська область – 26 232 випадки;
- Чернівецька область – 34 924 випадки;
- Чернігівська область – 20 917 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Читайте ще: Коли і яку вакцину від COVID-19 отримає Україна
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