Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 грудня

05 груд. 2020
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В Україні станом на ранок 5 грудня 2020 року — 801 тисячя 716 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 504 особи;
  • летальних випадків – 226;
  • одужало – 14 724 особи;
  • здійснено тестувань за добу –
  • 67 533 (зокрема методом ПЛР – 44 538, методом ІФА – 22 995).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 801 716 осіб;
  • одужало – 412 533 особи;
  • летальних випадків – 13 421;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 746 772.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 541), Дніпропетровській (1 058), Одеській (1 015), Запорізькій (1 001) та Київській (995) областях.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 грудня

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 78 291 випадок;
  • Вінницька область – 18 476 випадків;
  • Волинська область – 25 793 випадки;
  • Дніпропетровська область – 43 282 випадки;
  • Донецька область – 25 113 випадків;
  • Житомирська область – 31 539 випадків;
  • Закарпатська область – 24 330 випадків;
  • Запорізька область – 35 722 випадки;
  • Івано-Франківська область – 39 058 випадків;
  • Київська область – 42 410 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 071 випадок;
  • Луганська область – 6 910 випадків;
  • Львівська область – 49 380 випадків;
  • Миколаївська область – 20 734 випадки;
  • Одеська область – 50 146 випадків;
  • Полтавська область – 24 937 випадків;
  • Рівненська область – 33 192 випадки;
  • Сумська область – 32 684 випадки;
  • Тернопільська область – 29 366 випадків;
  • Харківська область – 58 622 випадки;
  • Херсонська область – 11 731 випадок;
  • Хмельницька область – 31 856 випадків;
  • Черкаська область – 26 232 випадки;
  • Чернівецька область – 34 924 випадки;
  • Чернігівська область – 20 917 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте ще: Коли і яку вакцину від COVID-19 отримає Україна

У МОЗ нагадують про три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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Автор: Маруся Оффон

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