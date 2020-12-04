Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 грудня

04 груд. 2020
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В Україні станом на ранок 4 грудня 2020 року — 787 тисячі 891 людина інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 776 осіб;
  • летальних випадків – 235;
  • одужало – 13 383 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 74 880 (зокрема методом ПЛР – 48 028, методом ІФА – 26 852).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 787 891 особа;
  • одужало – 397 809 осіб;
  • летальних випадків – 13 195;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 702 234.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.
Раніше ми писали: Уряд відмінив "карантин вихідного дня", що буде натомість

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 76 750 випадків;
  • Вінницька область – 18 271 випадок;
  • Волинська область – 25 465 випадків;
  • Дніпропетровська область – 42 224 випадки;
  • Донецька область – 24 595 випадків;
  • Житомирська область – 31 183 випадки;
  • Закарпатська область – 24 067 випадків;
  • Запорізька область – 34 721 випадок;
  • Івано-Франківська область – 38 588 випадків;
  • Київська область – 41 415 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 888 випадків;
  • Луганська область – 6 726 випадків;
  • Львівська область – 48 819 випадків;
  • Миколаївська область – 20 358 випадків;
  • Одеська область – 49 131 випадок;
  • Полтавська область – 24 532 випадки;
  • Рівненська область – 32 702 випадки;
  • Сумська область – 32 080 випадків;
  • Тернопільська область – 29 007 випадків;
  • Харківська область – 58 030 випадків;
  • Херсонська область – 11 398 випадків;
  • Хмельницька область – 31 412 випадків;
  • Черкаська область – 25 492 випадки;
  • Чернівецька область – 34 710 випадків;
  • Чернігівська область – 20 327 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ нагадують про три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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Автор: Маруся Оффон

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