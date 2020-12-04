Коли і яку вакцину від COVID-19 отримає Україна

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу у кінці першого – на початку другого кварталу 2021 року. Про це Степанов сказав на засіданні парламенту, пише Українська правда, інформує NNS.

"Україна отримає вакцину, близько 8 млн доз з ініціативи COVAX. До 7 грудня у нас підписання відповідних документів. Я думаю, що термін отримання цієї вакцини – це кінець першого початок другого кварталу",

— повідомив міністр.

За його словами, Україна також веде переговори з виробниками, які уже закінчили випробування, про поставку вакцин. Зокрема, Степанов заявив, що Україна домовилася з компанією Pfizer. Поставка вакцини компанії очікується також на початку другого кварталу. При цьому Степанов не уточнив кількості доз, які може поставити компанія.

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Міністр додав, що Україна не буде купувати російську вакцину, бо вона не пройшла третьої стадії клінічного випробування і її не рекомендує ВООЗ.

Довідково: COVAX – механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. Ініціатива передбачає, що насамперед вакцинування проводиться людям, які перебувають у групах ризику. В рамках ініціативи 92 країнам вакцина буде надана безоплатно, або нижче ринкової ціни. Україна також потрапила в цей перелік. Планується, що будуть використовуватися продукти фірми Astra Zeneca (Велика Британія) – для 61 країни та Novavax (США) – для 92 країн.