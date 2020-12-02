Уряд відмінив "карантин вихідного дня", що буде натомість

Кабінет міністрів України не буде продовжувати дію «карантину вихідного дня» та наразі напрацьовує найбільш збалансоване рішення стосовно можливого посилення карантинних обмежень.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у середу, 2 грудня, передає Громадське, інформує NNS.

Він зазначив, що, згідно із законом, Кабмін повідомить про рішення щодо можливого посилення карантину за 7 днів до його запровадження.

Для цього уряд проводить наради та консультації з представниками місцевої влади.

Так, за словами Шмигаля, голови міст обласного значення та керівники ОДА підтримали повну заборону або введення часткових обмежень на проведення святкових ярмарків. Також, майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів. А 60% представників органів місцевого самоврядування підтримують встановлення міської новорічної ялинки з низкою обмежень для відвідування.

Раніше ми писали: У середу Кабмін розгляне варіанти подальшого карантину в Україні

Після скасування дії «карантину вихідного дня» по всій території України як у вихідні, так і в будні будуть діяти обмеження «помаранчевої зони»:

обов'язкова маска в приміщеннях і громадському транспорті;

робота кінотеатрів із заповнюваністю 50%;

перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях;

заборона відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку;

заборона роботи хостелів, спортзалів, закладів культури, нічних клубів;

обмеження масових заходів з розрахунку на одну людину на 20 квадратних метрів і не більше 100 людей.

Водночас сам карантин на вихідних, який тривав 14-15, 21-22 та 28-29 листопада, в уряді вважають ефективним.

«Можна констатувати, що ми отримали позитивний ефект на кінець "карантину вихідного дня" 30 листопада. За попередній тиждень ми отримали на 6 тисяч випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано. Посилені заходи на вихідних дещо стабілізували ситуацію і в лікарнях»,