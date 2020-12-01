У середу Кабмін розгляне варіанти подальшого карантину в Україні

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Кабінет Міністрів у середу розглядатиме варіанти щодо подальших карантинних обмежень, які запропонує Міністерство охорони здоров'я із врахуванням результатів карантину вихідного дня.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє Укрінформ, передає NNS.

«Ми чекаємо зараз офіційні висновки Міністерства охорони здоров'я за підсумками реалізації протягом трьох тижнів карантину вихідного дня. Вже на підставі цього будуть ухвалюватися якісь подальші рішення»,

- сказав Немчінов.

І додав:

«Я думаю, що ми завтра будемо бачити пропозиції МОЗ і відповідно до цього будемо ухвалювати рішення».

За його словами, результати аналізу, який робив секретаріат РНБО, показали зниження активності українців протягом дня у вихідні.

«Якщо ви подивитеся статистику по зростанню кількості захворюваності, то, звичайно, тижневі показники говорять про те, що йде суттєве уповільнення та фактична стабілізація кількості тих осіб, які захворіли та виявлені»,

- сказав урядовець.

Міністр також зазначив, що в КМУ розглядають варіанти припинення економічної активності, але вони можуть бути скориговані з урахування ситуації в тій чи іншій галузі.

Водночас Немчінов не узявся коментувати інформацію щодо можливого запровадження «інтелектуального локдауну», про який говорять деякі політики.

«Насправді важко коментувати те, що ще не ухвалене»,

- сказав він.

Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль неодноразового заявляв про те, що уряд готує план карантинних обмежень, який буде застосований у разі погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію.

11 листопада Кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.

Фото: Кабінет міністрів України / Facebook