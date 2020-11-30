Локдаун в Україні планують ввести з 24 грудня - нардеп

Завантажте мобільний додаток сайту

Кабінет міністрів має намір запровадити в Україні повний локдаун з 24 грудня по 15 січня.

Про це повідомив народний депутат Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі, передає УНІАН, інформує NNS.

"Кабмін планує ввести повний локдаун з 24 грудня по 15 січня",

- написав народний депутат.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 листопада

Карантин в Україні: що відомо на 30 листопада

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення карантину вихідного дня з 14 листопада.

19 листопада за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в грудні в Україні можуть ввести жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, розглядаються дати початку локдауну на кілька тижнів з 10-15 грудня або з 20-25 грудня.

25 листопада в Кабміні допустили введення тотального карантину на новорічні свята.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в разі введення в Україні повного локдауну громадськість буде поінформована про нього заздалегідь - за 7-10 днів.