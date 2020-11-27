Карантин вихідного дня не показав результату, необхідний локдаун - Держспоживслужба

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Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня не дав ефективного результату в боротьбі з поширенням COVID-19. Він вважає за необхідне найближчим часом ввести локдаун.

Про це Рубан заявив в ефірі "Україна 24", пише РБК-Україна, передає NNS.

За його словами, зараз розглядати ситуацію в окремих регіонах не доцільно.

"Це повинно бути єдине рішення по всій країні. Необхідно ввести локдаун по всій країні найближчим часом. Карантин вихідного дня не показав результату щодо ефективності",

- сказав Рубан.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ефективність карантину вихідного дня зможуть оцінити наступного тижня.

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