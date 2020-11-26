Аваков розповів, чи зупинять міжміське сполучення через епідемію коронавірусу

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков допустив заборону на міжміське сполучення у разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу, передає УНІАН, інформує NNS.

Заборона може стосуватися, в тому числі і залізничного сполучення. Про це Аваков заявив в ефірі "Україна 24".

За його словами, поки в уряду немає точної відповіді щодо можливої заборони, проте дане питання обговорюється.

"Якщо ми бачимо, що сполучення між містами буде нести реальну шкоду і реальне поширення інфекції, то ми повинні перекрити це сполучення",

- сказав Аваков.

Міністр внутрішніх справ вважає, що в Україні мають негайно ввести повний локдаун на 3-4 тижні з механізмом компенсацій для населення. За його словами, жорсткі заходи потрібно вводити якомога швидше.

Нагадуємо, за минулу добу в Україні виявили 15331 новий випадок коронавірусної хвороби, померли 225 осіб.

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Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готується до введення локдауну на новорічні свята.