Міністр культури пропонує ввести двотижневий локдаун на новорічні свята

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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят, та відмовитися на Різдво та Новий рік від масових заходів.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає Громадське, інформує NNS.

Він зазначив, що, за озвученим наразі планом Міністерства охорони здоров'я, на Україну чекає поки що останній «карантин вихідного дня». Цього, мовляв, чекають усі, хто зараз не може працювати в умовах коронавірусних заборон та обмежень. Йдеться про креативні індустрії, туризм, малий та середній бізнес тощо.

Водночас міністр наголошує, що останніми днями добова кількість інфікованих коронавірусом знизилася, але подальша ситуація має бути прогнозованою.

«Моя особиста думка — краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність. Тому я пропонував би, по-перше, запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят… А, по-друге, відмовитися на Різдво та Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад у Zoom. Принаймні, буде що згадати»,

— вважає Ткаченко.

Водночас він наголошує, що Кабінет міністрів має допомогти всім, хто «фінансово потерпає в умовах безробіття».

Вчора, 23 листопада, з подібною ініціативою виступив радник глави Офісу президента Тимофій Милованов. Так, в етері «Свободи слова» на ICTV він, зокрема, зазначив, що не вірить в ефективність «карантину вихідного дня». Щоправда, він виступає за довший термін жорсткого карантину. Увести локдаун, на його думку, слід на 3-4 тижні.

Ситуація з коронавірусом

Останніми тижнями в Україні щодоби фіксують від 10 до понад 14 тисяч інфікованих коронавірусом.

В Україні за минулу добу, 23 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 12 287 людей. Також відомо, що вчора 8 298 пацієнтів одужали, а 188 — померли від ускладнень.

У МОЗ розробили алгоритм дій у разі погіршення ситуації згідно з чотирма рівнями небезпеки. Наразі Україна перейшла на другий рівень, який, зокрема, передбачає скасування планових операцій.

Згідно з цим алгоритмом, за умови щоденного приросту нових хворих в 11-15 тисяч і заповненості ліжок не менше як 85% Україна перейде до жорсткого карантину. Про локдаун після 15 тисяч випадків говорив і Зеленський. Проте в міністерстві згодом передумали й заявили, що повний локдаун буде в разі виявлення понад 30 тисяч інфікованих за добу.

Поки в Україні діє загальнодержавний карантин з обмеженнями «помаранчевої» зони, а також «карантин вихідного дня». Він уже діяв 14 і 15 листопада та 21-22 листопада.

На час «карантину вихідного дня» дозволили працювати лише продуктовим магазинам, автозаправкам, аптекам, фінансовим установам і транспорту. Він також діятиме 28 і 29 листопада.