Вчені заявили, що знайшли спосіб, як завершити епідемію коронавірусу протягом шести тижнів

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Група американських науковців заявляє, що масове експрес-тестування на COVID-19 є запорукою швидкого завершення епідемії коронавірусу. І навіть пропонує алгоритм, за допомогою якого COVID-19 можна буде побороти вже за шість тижнів.

Про це йдеться в дослідженні, оприлюдненому у науковому виданні Science Advances, пише Громадське, передає NNS.

Хоча пандемія коронавірусу вже триває майже рік, науковці досі не мають остаточної відповіді на питання про природу виникнення й поширення коронавірусної хвороби. Жорсткі обмеження, спрямовані на обмеження COVID-19, є дієвими, поки їх не починають послаблювати, а в таких умовах страждає економіка й добробут людей.

Відомо, що інкубаційний період коронавірусу триває в середньому 5-6 днів, але може тривати і два тижні. За цей час, якщо людина не знає про зараження, вона може стати джерелом поширення COVID-19 серед великої кількості людей. А далеко не всі тести дозволяють визначити коронавірус на цьому етапі.

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З урахуванням наявної інформації про природу COVID-19 група дослідників на чолі з професором Колорадського університету в Боулдері Деніелом Ларемором здійснила комп’ютерне моделювання дієвості тестування на коронавірус та його роль у стримуванні поширення COVID-19.

Моделювання показало, що експрес-тести, які вважаються менш точними і можуть виявляти антитіла до коронавірусної хвороби в людини, яка вже хворіє, є більш ефективним засобом стримування COVID-19 у порівнянні з лабораторними тестами — але за умови, що вони застосовуються масово.

«Ефективне тестування залежить передусім від частотності тестування й швидкості отримання результату і лише незначною мірою покращується більшою сенситивністю тесту (тобто його точністю та здатністю виявляти COVID-19 до вироблення антитіл — ред.)»,

— стверджують автори.

Розрахунки Ларемора й колег показали, що експрес-тестування трьох чвертей населення окремо взятого міста кожні три дні зменшує кількість випадків COVID-19 на 88%. Цього «достатньо, щоб епідемія по суті зникла протягом шести тижнів», додають автори.

«Таким чином, ми пропонуємо, щоб у тестуванні перевага віддавалася доступності, частотності й швидкості отримання результату; аналітичні межі виявлення (коронавірусу — ред.) повинні бути на другому місці пріоритетності»,