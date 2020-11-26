Кількість випадків коронавірусу в Україні на 26 листопада

- 26 лист. 2020
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Кількість нових випадків коронавірусу в Україні після вихідних, як завжди, зросла. І ми маємо новий рекорд. Вперше — більше 15 тисяч. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
15 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 659 дітей та 606 медпрацівників. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 1 955 осіб;
- летальних випадків – 225;
- одужало – 9 617 осіб;
Здійснено тестувань за добу:
- 76 911 (зокрема, методом ПЛР
- 49 323, методом ІФА – 27 588).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 677 189 осіб;
- одужало – 317 395 осіб;
- летальних випадків – 11 717;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 64 019 випадків;
- Вінницька область – 16 370 випадків;
- Волинська область –22 906 випадків;
- Дніпропетровська область – 33 115 випадків;
- Донецька область – 21 344 випадки;
- Житомирська область – 27 926 випадків;
- Закарпатська область – 22 425 випадків;
- Запорізька область – 27 226 випадків;
- Івано-Франківська область – 34 045 випадків;
- Київська область – 34 241 випадок;
- Кіровоградська область – 4 706 випадків;
- Луганська область – 5 925 випадків;
- Львівська область – 43 611 випадків;
- Миколаївська область – 16 731 випадок;
- Одеська область – 40 535 випадків;
- Полтавська область – 20 204 випадки;
- Рівненська область – 29 320 випадків;
- Сумська область – 25 662 випадки;
- Тернопільська область – 26 752 випадки;
- Харківська область – 53 433 випадки;
- Херсонська область – 9 345 випадків;
- Хмельницька область – 27 703 випадки;
- Черкаська область – 20 668 випадків;
- Чернівецька область – 32 492 випадки;
- Чернігівська область – 16 485 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.