Кількість випадків коронавірусу в Україні на 26 листопада

26 лист. 2020
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Кількість нових випадків коронавірусу в Україні після вихідних, як завжди, зросла. І ми маємо новий рекорд. Вперше — більше 15 тисяч. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

15 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 659 дітей та 606 медпрацівників. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.

Також за минулу добу

  • госпіталізовано – 1 955 осіб;
  • летальних випадків – 225;
  • одужало – 9 617 осіб;

Здійснено тестувань за добу:

  • 76 911 (зокрема, методом ПЛР 
  • 49 323, методом ІФА – 27 588).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 677 189 осіб;
  • одужало – 317 395 осіб;
  • летальних випадків – 11 717;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.

Кількість захворювань в регіонах:
  • м. Київ – 64 019 випадків;
  • Вінницька область – 16 370  випадків;
  • Волинська область –22 906 випадків;
  • Дніпропетровська область – 33 115 випадків;
  • Донецька область – 21 344 випадки;
  • Житомирська область – 27 926 випадків;
  • Закарпатська область – 22 425 випадків;
  • Запорізька область – 27 226 випадків;
  • Івано-Франківська область – 34 045 випадків;
  • Київська область – 34 241 випадок;
  • Кіровоградська область – 4 706 випадків;
  • Луганська область – 5 925 випадків;
  • Львівська область – 43 611 випадків;
  • Миколаївська область – 16 731 випадок;
  • Одеська область – 40 535 випадків;
  • Полтавська область –  20 204 випадки;
  • Рівненська область – 29 320 випадків;
  • Сумська область – 25 662 випадки;
  • Тернопільська область – 26 752 випадки;
  • Харківська область – 53 433 випадки;
  • Херсонська область – 9 345 випадків;
  • Хмельницька область – 27 703 випадки;
  • Черкаська область – 20 668 випадків;
  • Чернівецька область – 32 492 випадки;
  • Чернігівська область – 16 485 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 листопада
Автор: NNS - Національна служба новин

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