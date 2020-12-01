У "Слузі народу" розповіли, що передбачатиме "інтелектуальний локдаун"

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«Інтелектуальний локдаун» у разі його введення передбачатиме, що різні регіони виходитимуть з нього не одночасно, а в залежності від епідеміологічної ситуації.

Як передає Укрінформ, про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, інформує NNS.

Політик зауважив, що цей термін був озвучений на одній із нарад з головами фракцій, де за участю Прем'єр-міністра обговорювалася така ймовірність.

"Мова йшла про те, коли буде локудаун, чи буде локдаун, який саме це буде локдаун. То Прем'єр-міністр визначив, що це не буде копія того локдауну, який був навесні, а це буде так званий "інтелектуальний локдаун", який має за собою мету, що після локдауну вихід не рівномірний, а з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах",

- розповів Арахамія.

Він додав, що вихід з локдауну залежатиме від епідситуації в конкретному регіоні.

"Наскільки мені відомо, в уряді ще немає конкретної фінальної моделі локдауну, але вона проробляється для того, саме зменшити та мінімізувати економічні збитки",

- зазначив голова фракції "Слуга народу".

Як повідомляв Укрінформ, представники уряду, відповідальні за запобігання поширенню коронавірусу, а також РНБО, провели нараду, щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.

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