Скільки українців отримають вакцину від COVID-19 одразу після її реєстрації

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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу повідомив, скільки доз вакцини від COVID-19 одразу після її реєстрації отримає Україна. Про це пише Громадське, передає NNS.

За механізмом глобального доступу до вакцин від COVID-19 (COVAX) одразу після реєстрації препарату Україна зможе отримати 8,5 мільйонів доз вакцин, яких вистачить для 20% населення.

Ляшко зазначив, що нині Україна працює над цим питанням спільно з міжнародним фондом COVAX. Він спрямований на першочергову вакцинацію людей, які перебувають у групах ризику.

Санлікар каже, що фонд забезпечить доставку вакцини проти коронавірусу в разі її реєстрації з доведеною безпечністю і ефективністю.

«Сьогодні ми чітко розуміємо, що отримаємо кількість доз, що буде дорівнювати 20% від кількості населення. Мова йде, якщо ми відраховуємо від нашої офіційно статистики, то це максимум 8,5 млн доз»,

— зазначив головний санлікар і додав, що перший транш буде у розмірі 3%, а це 1 млн 250 тисяч доз.

Орієнтовні дати поставки та вартість вакцин стануть відомим після найближчого засідання правління COVAX 19 листопада.

Водночас зазначимо, що Україна потрапила у перелік з 92 країн, яка отримає або спеціальну ринкову ціну на вакцини від коронавірусу, або ж їх нам нададуть безоплатно.

Що взагалі з вакцинами від COVID-19 у світі?

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я всього близько 10 вакцин перебувають на третьому етапі тестування ㅡ рандомізованих, подвійно-сліпих випробувань серед великої кількості добровольців. На цьому етапі учасникам тестування дають не лише вакцину, а й плацебо, і ані вони, ані лікарі не знають, кому саме що дістається. Всього ж на різних етапах розробки перебувають близько 40 вакцин-кандидатів ВООЗ.

Водночас 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech (зі США та ФРН відповідно) оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Євросоюз одразу ж заявив про намір закупити 300 мільйонів доз цієї вакцини.

У перегонах за першу сертифіковану вакцину багато вчених сподіваються мати готовий до поширення медичний препарат вже у 2021 році. ВООЗ очікує, що до цього часу науковці підготують достатню кількість інформації про вакцини, щоб передати її органам охорони здоров'я країн-членів.