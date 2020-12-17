В Україні розробили план вакцинації від коронавірусу

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В Україні розробили Національний план впровадження вакцини від COVID-19 і проведення масової вакцинації громадян нашої країни. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Степанов зазначив, що вакцини, які будуть закупатися, мають різні умови зберігання, транспортування та сам механізм проведення щеплення. Тому МОЗ розробляє план дій під різні сценарії.

Етапи розгортання кампанії вакцинації.

Етап I передбачає щеплення медичних працівників, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19; військовослужбовців ЗСУ, які беруть участь в Операції Об'єднаних Сил; працівників соціальної сфери; людей, які перебувають у закладах з надання довгострокового догляду та підтримки (інтернатах, будинках для осіб похилого віку тощо) та персонал відповідних закладів.

Міністр повідомив, що 16 грудня поставив завдання внести в Національний План вакцинації громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Для цього будуть організовані відповідні пункти вакцинації на території України.

На II етапі планується вакцинація людей віком від 60 років, зокрема, тих, які належать до груп медичного ризику; працівників закладів освіти, а також структур, що забезпечують безпеку держави (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Національна поліція, Збройні Сили України тощо).

III етап — щеплення решти пріоритетних категорій громадян, а саме — людей віком від 18 до 59 років, які належать до груп медичного ризику та інші професійні групи, які мають вищий ризик захворювання на коронавірусну хворобу.

Як відбуватиметься процес вакцинації від коронавірусу?

Вакцинація відбуватиметься на базі наявних кабінетів щеплень (станом на грудень 2020 року в Україні їх налічується понад 11 тисяч).

Також планується створення мобільних бригад з імунізації, які будуть здатні здійснювати до 190 000 щеплень на тиждень.

Буде залучена й мережа сімейних лікарів.

Крім того, розглядається й можливість створення тимчасових центрів вакцинації.

Щодо холодового ланцюга для зберігання вакцин

Через різні вимоги до зберігання вакцин проти COVID-19 МОЗ розробляє відповідні логістичні плани, аби жодної дози вакцини не було втрачено. До процесу зберігання та транспортування вакцин залучатимуться як державні потужності, так і приватні компанії.

МОЗ разом з Міністерством цифрової трансформації працюють над створенням єдиної електронної платформи, за допомогою якої громадяни матимуть можливість швидко та просто реєструватися для доступу до вакцинації. Також буде організовано запис на вакцинування телефоном через сімейних лікарів.

Нагадаю, що завдяки ініціативі COVAX нашу країну буде забезпечено близько 8 млн доз. Вакцина буде надаватись траншами починаючи з кінця 1 кварталу 2021 року.

Окрім того, за словами Степанова, Україна знаходиться на завершальній стадії перемовин безпосередньо з топ-виробниками вакцин. Для цього підключені всі дипломатичні канали. Президент України Володимир Зеленський веде перемовини з очільниками країн-виробників вакцин. Я, зі свого боку, спілкуюся з міністрами охорони здоров’я країн-виробників.

сказав Степанов.

Але грошей не вистачає

Щодо фінансування кампанії з вакцинації. Провівши детальні розрахунки, в міністрестві окреслили суму, яка має бути закладена в бюджет на вакцинацію населення від COVID-19 — 15,1 млрд грн. Але наразі у бюджеті 2021 року на вакцинацію виділено 2,6 мільярда гривень. Ми розуміємо, що цих коштів недостатньо. Тому зараз в екстреному порядку МОЗ шукає шляхи отримання коштів на потреби вакцинації від COVID-19. Загальна сума, яку, сподіваюся, нам вдасться акумулювати на придбання вакцин, — до 2,3 мільярда гривень.

розповів міністр.

І підкреслив, що позиція МОЗ полягає у тому, що вакцинувати треба щонайменше всіх тих громадян, які належать до групи ризику, а це — 21 мільйон людей. Зараз, за словами Степанова, докладається максимум зусиль, аби саме таку кількість громадян вакцинувати протягом 2021 року.

Національний план обіцяють затвердити до кінця тижня.