У "Феофанії" розповіли, скільки витрачають на лікування Зеленського від COVID-19

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Президент України Володимир Зеленський, у якого 9 листопада виявили коронавірус, перебуває у лікарні «Феофанія» на тих самих умовах, що й інші пацієнти.

У цьому переконує головний лікар медзакладу Ігор Семенів, з посиланням на Інтерфакс-Україна передає Громадське, інформує NNS.

За його словами, на утримання президента втрачають стільки ж, як і на кожного пацієнта, який потрапляє до лікарні з коронавірусом. Це в середньому 7,8 тисячі гривень на день. Сума може змінюватися, залежно від препаратів і процедур, які роблять пацієнтові, зазначає головний лікар.

«Так, не щодня роблять КТ і тест, препарати можуть змінювати залежно від симптоматики. Для президента немає окремого бюджету. Він перебуває в лікарні рівно на тих самих умовах, що й інші»,

— каже Семенів і додає, що з початку вересня «Феофанія» почала приймати пацієнтів із коронавірусною інфекцією і наразі прийняла 120 людей.

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Як почувається президент

Семенів каже, що Зеленський почувається добре, у нього немає жодних ознак, що перебіг хвороби може ускладнитися. Навпаки, є симптоми, які дозволяють прогнозувати швидке одужання.

Чому Зеленський у лікарні?

9 листопада Зеленський та глава його Офісу Єрмак повідомили, що отримали позитивний результат тесту на COVID-19. За словами президента, у нього підвищилася температура і він ізолювався.

Речниця президента Юлія Мендель згодом повідомила, що Зеленський у лікарні. За її словами, спершу президент поїхав з Офісу додому, а вже у вівторок, 10 листопада, перебрався до лікарні, бо там кращі умови для самоізоляції та догляду за пацієнтом.

Зазначимо, що COVID-19 нині хворіють й інші високопосадовці держави, зокрема очільник Офісу президента Андрій Єрмак, спікер Ради Дмитро Разумков та перший віцеспікер парламенту Стефанчук.

Фото УНІАН