Коронавірусом інфікувався перший віцеспікер Верховної Ради Стефанчук

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У першого віцеспікера Верховної Ради Руслана Стефанчука виявили позитивний тест на коронавірус, пише Громадське, передає NNS.

Про це Стефанчук повідомив Громадському у коментарі, зазначивши, що почувається не дуже добре. Інфікування у нього підтвердили сьогодні, 12 листопада.

«Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно, треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю»,

— написав він у Facebook.

Перший віцеспікер Ради порадив усім, з ким він контактував останні дні, «уважно віднестися до стану свого здоров'я».

Напередодні, 11 листопада, COVID-19 виявили у голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Він вчора зазначав, що почувається нормально.

Нагадуємо, за минулу добу, 11 листопада, захворювання підтвердили у рекордної кількості людей — 11 057. Також відомо, що вчора 6 235 пацієнти одужали, а 198 — померли від ускладнень.

За весь час епідемії COVID-19 в Україні виявили 500 865 випадків інфікування. З них 227 694 людей одужали, а 9 145 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 270 тисяч людей.

Щодоби в Україні фіксують від 8 до понад 10 тисяч інфікованих. У Нацслужбі здоров'я розповіли, що в жовтні кількість госпіталізованих з COVID зросла на майже 80%.

Фото: Андрій Нестеренко