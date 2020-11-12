Коронавірусом інфікувався перший віцеспікер Верховної Ради Стефанчук

- 12 лист. 2020
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У першого віцеспікера Верховної Ради Руслана Стефанчука виявили позитивний тест на коронавірус, пише Громадське, передає NNS.
Про це Стефанчук повідомив Громадському у коментарі, зазначивши, що почувається не дуже добре. Інфікування у нього підтвердили сьогодні, 12 листопада.
«Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно, треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю»,
— написав він у Facebook.
Перший віцеспікер Ради порадив усім, з ким він контактував останні дні, «уважно віднестися до стану свого здоров'я».
Напередодні, 11 листопада, COVID-19 виявили у голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Він вчора зазначав, що почувається нормально.
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Нагадуємо, за минулу добу, 11 листопада, захворювання підтвердили у рекордної кількості людей — 11 057. Також відомо, що вчора 6 235 пацієнти одужали, а 198 — померли від ускладнень.
За весь час епідемії COVID-19 в Україні виявили 500 865 випадків інфікування. З них 227 694 людей одужали, а 9 145 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 270 тисяч людей.
Щодоби в Україні фіксують від 8 до понад 10 тисяч інфікованих. У Нацслужбі здоров'я розповіли, що в жовтні кількість госпіталізованих з COVID зросла на майже 80%.
Фото: Андрій Нестеренко