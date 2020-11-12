Більше 11 тисяч! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 листопада

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В Україні станом на 09:00 12 листопада зафіксована рекордна кількість нових випадків коронавіруса, виявлених за добу. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

За добу 11 листопада лабораторно підтвердили 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники.

Також за останню добу

госпіталізовано – 1 509 осіб;

летальних випадків – 198;

одужало – 6 235 осіб;

здійснено тестувань за добу – 77 149 (зокрема методом ПЛР – 46 933, методом ІФА – 30 216).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 500 865 осіб;

одужало – 227 694 особи;

летальних випадків – 9 145;

проведено ПЛР-тестувань – 3 782 099.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.

Загальна кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 47 563 випадки;

Вінницька область – 13 153 випадки;

Волинська область – 17 610 випадків;

Дніпропетровська область – 19 169 випадків;

Донецька область – 15 478 випадків;

Житомирська область – 20 589 випадків;

Закарпатська область – 18 470 випадків;

Запорізька область – 16 084 випадки;

Івано-Франківська область – 26 252 випадки;

Київська область – 22 431 випадок;

Кіровоградська область – 3 422 випадки;

Луганська область – 4 822 випадки;

Львівська область – 35 535 випадків;

Миколаївська область – 11 373 випадки;

Одеська область – 30 704 випадки;

Полтавська область – 13 767 випадків;

Рівненська область – 23 585 випадків;

Сумська область – 16 101 випадок;

Тернопільська область – 22 798 випадків;

Харківська область – 45 469 випадків;

Херсонська область – 6 272 випадки;

Хмельницька область – 21 392 випадки;

Черкаська область – 11 323 випадки;

Чернівецька область – 26 699 випадків;

Чернігівська область – 10 804 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 11 листопада