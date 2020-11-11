Кількість випадків коронавірусу в Україні на 11 листопада

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За минулу добу 10 листопада в Україні зафіксовано 10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 350 дітей та 493 медпрацівники. Про це NNS повідомляє з посиланнями на офіційну сторінку МОЗ України та Телеграм-канал Блискавка.

За останню добу:

госпіталізовано – 1 453 особи;

летальних випадків – 191;

одужало – 6 802 особи;

здійснено тестувань за добу – 73 285 (зокрема, методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 489 808 осіб;

одужало – 221 459 осіб;

летальних випадків – 8 947;

проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

1. Місто Київ — 46 632 особи інфіковані за весь час (+965 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

2. Харківська область — 44 948 (+482).

3. Львівська область — 34 988 (+684).

4. Одеська область — 30 041 (+705).

5. Чернівецька область — 26 301 (+466).

6. Івано-Франківська область — 25 643 (+589).

7. Рівненська область — 23 035 (+413).

8. Тернопільська область — 22 549 (+160).

9. Київська область — 21 731 (+693).

10. Хмельницька область — 20 826 (+498).

11. Житомирська область — 20 194 (+578).

12. Дніпропетровська область — 18 690 (+366).

13. Закарпатська область — 18 056 (+436).

14. Волинська область — 17 236 (+415).

15. Сумська область — 15 662 (+365).

16. Запорізька область — 15 285 (+592).

17. Донецька область — 15 066 (+488).

18. Полтавська область — 13 143 (+420).

19. Вінницька область — 12 970 (+205).

20. Миколаївська область — 11 092 (+305).

21. Черкаська область — 11 063 (+144).

22. Чернігівська область — 10 564 (+229).

23. Херсонська область — 6075 (+242).

24. Луганська область — 4738 (+95).

25. Кіровоградська область — 3280 (+76).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.