Кількість випадків коронавірусу в Україні на 11 листопада

11 лист. 2020
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За минулу добу 10 листопада в Україні зафіксовано 10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 350 дітей та 493 медпрацівники. Про це NNS повідомляє з посиланнями на офіційну сторінку МОЗ України та Телеграм-канал Блискавка.

За останню добу:

  • госпіталізовано – 1 453 особи;
  • летальних випадків – 191;
  • одужало – 6 802 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 73 285 (зокрема, методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377).

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 489 808 осіб;
  • одужало – 221 459 осіб;
  • летальних випадків – 8 947;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • 1. Місто Київ — 46 632 особи інфіковані за весь час (+965 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  • 2. Харківська область — 44 948 (+482).
  • 3. Львівська область — 34 988 (+684).
  • 4. Одеська область — 30 041 (+705).
  • 5. Чернівецька область — 26 301 (+466).
  • 6. Івано-Франківська область — 25 643 (+589).
  • 7. Рівненська область — 23 035 (+413).
  • 8. Тернопільська область — 22 549 (+160).
  • 9. Київська область — 21 731 (+693).
  • 10. Хмельницька область — 20 826 (+498).
  • 11. Житомирська область — 20 194 (+578).
  • 12. Дніпропетровська область — 18 690 (+366).
  • 13. Закарпатська область — 18 056 (+436).
  • 14. Волинська область — 17 236 (+415).
  • 15. Сумська область — 15 662 (+365).
  • 16. Запорізька область — 15 285 (+592).
  • 17. Донецька область — 15 066 (+488).
  • 18. Полтавська область — 13 143 (+420).
  • 19. Вінницька область — 12 970 (+205).
  • 20. Миколаївська область — 11 092 (+305).
  • 21. Черкаська область — 11 063 (+144).
  • 22. Чернігівська область — 10 564 (+229).
  • 23. Херсонська область — 6075 (+242).
  • 24. Луганська область — 4738 (+95).
  • 25. Кіровоградська область — 3280 (+76).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Автор: NNS - Національна служба новин

Національна служба новин - Новини України

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