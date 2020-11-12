"Якщо хочете покуражитися - поїхали зі мною в реанімацію", - Степанов відреагував на натяк "Епіцентру" щодо роботи попри карантин

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов відреагував на жартівливий пост у Facebook торговельної мережі «Епіцентр», яка належить народному депутату Олександру Герезі та його дружині Галині. У ньому натякнули, що мережа не дотримуватиметься «карантину вихідного дня».

Свою позицію Степанов озвучив на брифінгу 12 листопада, передає Громадське, інформує NNS.

Він наголосив, що після посилення урядом карантину 11 листопада його обурив пост від «Епіцентру». У ньому йшлося про те, що мережа «вводить 72-годинну п’ятницю».

«Хочете робити фарс на здоров'ї людей? То якщо хочете покуражитися — поїхали зі мною в реанімацію! Покуражтесь перед людьми, які помирають кожного дня. Покуражтеся перед людьми, в очах яких єдине: "Допоможіть, будь ласка". Покуражтесь перед лікарями, які кожного дня роблять усе, щоб зберегти життя людей ... Такий вам кураж потрібен?»,

— сказав Степанов.

Він переконаний, що урядовці, які відповідають за контроль за затриманням карантину, дадуть відповідь «на цей фарс і цинізм».

Що за пост «Епіцентру»

Торговельна мережа опублікувала пост на свій сторінці у Facebook після новин про запровадження урядом «карантину вихідного дня», який почне діяти уже з 14 листопада.

«Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки — є, корм для тварин — є. Завозимо пальне»,

— йдеться у пості.

А на картинці написало:

«Увага! Вводимо 72-годинну п'ятницю!!!».

«Карантин вихідного дня»

Уряд запровадив його 11 листопада. Влада переконана, що це допоможе урятувати медичну систему від колапсу. Такий карантин діятиме вже з 00:00 14 листопада (це прийдешня субота) до 00:00 понеділка. Тоді працюватимуть лише продуктові магазини, автозаправки, аптеки, фінансові установи та транспорт.

Таке нововведення має зменшити кількість контактів і розірвати ланцюг передачі вірусу, кажуть у МОЗ.