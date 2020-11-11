В Україні затвердили карантин вихідного дня: дата і обмеження

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В Україні затвердили введення анонсованого раніше карантину вихідного дня. Відповідне рішення було прийняте Кабінетом Міністрів сьогодні, 11 листопада, повідомляє NNS з посиланням на znaj.ua.

Рішенням уряду з 14 листопада в Україні вводять "карантин вихідного дня". Нові обмеження діятимуть з 00:00 суботи до 00:00 неділі. Карантин продовжиться до 30 листопада 2020 року.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні уряду.

На вихідних буде заборонена робота розважальних закладів, ресторанів, кафе, спортзалів і непродуктових магазинів, ТРЦ, а також проведення культурних заходів.

"Економіка України не витримає повного локдауну. Саме тому уряд та МОЗ разом з епідеміологами, аналітиками, представниками бізнесу почали шукати збалансований варіант додаткових карантинних обмежень. МОЗ розробило зміни до постанови №641, які передбачають запровадження в Україні так званого карантину вихідного дня",

- сказав Шмигаль

Водночас він вкотре наголосив на тому, що уряд готовий підставити плече, щоб підтримати підприємців під час посиленого карантину вихідного дня. У тому числі, в КМУ розглядають варіанти компенсації частини зарплат працівників у зв’язку з простоєм виробництва, виплати на дітей для родин підприємців, що діяли навесні цього року.