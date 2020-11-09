Карантин вихідного дня: в МОЗ розповіли, що працюватиме

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У зв'язку з стрімким зростанням захворюваності Міністерство охорони здоров'я пропонуватиме посилити карантинні обмеження, зокрема ввести карантин вихідного дня. Як пише Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає NNS.

«Захворюваність стрімко зростає. У зв’язку з цим ми вирішили посилювати карантинні обмеження»,

— сказва Степанов.

«Розуміючи, що у нас окрім COVID-19 погані справи в економіці, повний локдаун, особливо для малого та середнього бізнесу, це буде важко, ми будемо пропонувати карантин вихідного дня. Це означає, що у вихідні дні — з 00 годин суботи до 00 понеділка — працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, ветеринарні аптеки, автозаправні станції, решта — ресторани, кафе або інші заклади харчування - виключно на виніс. Що стосується ТРЦ, інших магазинів, ми рекомендуємо, щоб вони були зачинені»,

— пояснив міністр.

Також, за його словами, це стосується розважальних, масових заходів.

Степанов наголосив, що це робиться задля того, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби від людини до людини та збити хвилю розповсюдження хвороби.

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