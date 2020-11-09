Кількість випадків коронавірусу в Україні на 9 листопада

- 09 лист. 2020
- Перегляди: 893
Завантажте мобільний додаток сайту
В Україні станом на ранок 9 листопада 2020 року — 469 тисяч 018 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук.
За минулу добу в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 350, медпрацівників – 321).
Також за останню добу:
- госпіталізовано – 1 100 осіб;
- летальних випадків – 115;
- одужало – 2 277 осіб;
- здійснено тестувань за добу –41 114 (в т.ч. методом ПЛР – 34 393, методом ІФА — 6 721).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 469 018 осіб;
- одужало – 209 143 особи;
- летальних випадків – 8 565;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 8 листопада
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 44 920 випадків;
- Вінницька область – 12 566 випадків;
- Волинська область – 16 436 випадків;
- Дніпропетровська область – 17 965 випадків;
- Донецька область – 14 190 випадків;
- Житомирська область – 18 970 випадків;
- Закарпатська область – 17 192 випадки;
- Запорізька область – 14 105 випадків;
- Івано-Франківська область – 24 494 випадки;
- Київська область – 20 410 випадків;
- Кіровоградська область – 3 142 випадки;
- Луганська область – 4 539 випадків;
- Львівська область – 33 754 випадки;
- Миколаївська область – 10 559 випадків;
- Одеська область – 28 728 випадків;
- Полтавська область – 12 204 випадки;
- Рівненська область – 22 140 випадків;
- Сумська область – 14 863 випадки;
- Тернопільська область – 22 216 випадків;
- Харківська область – 43 930 випадків;
- Херсонська область – 5 558 випадків;
- Хмельницька область – 19 839 випадків;
- Черкаська область – 10 723 випадки;
- Чернівецька область – 25 411 випадків;
- Чернігівська область – 10 164 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Читайте ще: У МОЗ озвучили, як планують посилити карантин
В МОЗ нагадують: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.