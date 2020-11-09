Кількість випадків коронавірусу в Україні на 9 листопада

09 лист. 2020
Перегляди: 893

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні станом на ранок 9 листопада 2020 року — 469 тисяч 018 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук.

За минулу добу в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 350, медпрацівників – 321).

Також за останню добу:
  • госпіталізовано – 1 100 осіб;
  • летальних випадків – 115;
  • одужало – 2 277 осіб;
  • здійснено тестувань за добу –41 114 (в т.ч. методом ПЛР – 34 393, методом ІФА — 6 721).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 469 018 осіб;
  • одужало – 209 143 особи;
  • летальних випадків – 8 565;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 8 листопада

Кількість захворювань в регіонах:
  • м. Київ – 44 920 випадків;
  • Вінницька область – 12 566 випадків;
  • Волинська область – 16 436 випадків;
  • Дніпропетровська область – 17 965 випадків;
  • Донецька область – 14 190 випадків;
  • Житомирська область – 18 970 випадків;
  • Закарпатська область – 17 192 випадки;
  • Запорізька область – 14 105 випадків;
  • Івано-Франківська область – 24 494 випадки;
  • Київська область – 20 410 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 142 випадки;
  • Луганська область – 4 539 випадків;
  • Львівська область – 33 754 випадки;
  • Миколаївська область – 10 559 випадків;
  • Одеська область – 28 728 випадків;
  • Полтавська область – 12 204 випадки;
  • Рівненська область – 22 140 випадків;
  • Сумська область – 14 863 випадки;
  • Тернопільська область – 22 216 випадків;
  • Харківська область – 43 930 випадків;
  • Херсонська область – 5 558 випадків;
  • Хмельницька область – 19 839 випадків;
  • Черкаська область – 10 723 випадки;
  • Чернівецька область – 25 411 випадків;
  • Чернігівська область – 10 164 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте ще: У МОЗ озвучили, як планують посилити карантин

В МОЗ нагадують: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
Автор: Маруся Оффон

Національна служба новин - Новини України

Зараз популярне