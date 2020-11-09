Кількість випадків коронавірусу в Україні на 9 листопада

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В Україні станом на ранок 9 листопада 2020 року — 469 тисяч 018 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук.

За минулу добу в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 350, медпрацівників – 321).

Також за останню добу:

госпіталізовано – 1 100 осіб;

летальних випадків – 115;

одужало – 2 277 осіб;

здійснено тестувань за добу –41 114 (в т.ч. методом ПЛР – 34 393, методом ІФА — 6 721).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 469 018 осіб;

одужало – 209 143 особи;

летальних випадків – 8 565;

проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 8 листопада

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 44 920 випадків;

Вінницька область – 12 566 випадків;

Волинська область – 16 436 випадків;

Дніпропетровська область – 17 965 випадків;

Донецька область – 14 190 випадків;

Житомирська область – 18 970 випадків;

Закарпатська область – 17 192 випадки;

Запорізька область – 14 105 випадків;

Івано-Франківська область – 24 494 випадки;

Київська область – 20 410 випадків;

Кіровоградська область – 3 142 випадки;

Луганська область – 4 539 випадків;

Львівська область – 33 754 випадки;

Миколаївська область – 10 559 випадків;

Одеська область – 28 728 випадків;

Полтавська область – 12 204 випадки;

Рівненська область – 22 140 випадків;

Сумська область – 14 863 випадки;

Тернопільська область – 22 216 випадків;

Харківська область – 43 930 випадків;

Херсонська область – 5 558 випадків;

Хмельницька область – 19 839 випадків;

Черкаська область – 10 723 випадки;

Чернівецька область – 25 411 випадків;

Чернігівська область – 10 164 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В МОЗ нагадують: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.