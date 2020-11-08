Кількість випадків коронавірусу в Україні на 8 листопада

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В Україні станом на ранок 8 листопада 2020 року — 460 тисяч 331 людина інфікована коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 315, медпрацівників – 326).

Також за останню добу:

госпіталізовано – 1157 осіб;

летальних випадків – 138;

одужало – 2 637 осіб;

здійснено тестувань за добу — 49 720 (в т.ч. методом ПЛР - 41 466, методом ІФА — 8 254). Увага! Позитивні результати ІФА-тестів не включаються в статистику. Пацієнт потрапляє у статистику лише після позитивного ПЛР-тесту.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 460 331 особа;

одужало – 206 866 осіб;

летальних випадків – 8 450;

проведено ПЛР-тестувань – 3 613 899.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 074 випадки), м. Київ (943 випадки), Запорізькій (688 випадків), Київській (546 випадків) та Житомирській (543 випадки) областях.

Раніше ми писали: Більше 10 тисяч за добу: кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 листопада

По областях (за кількістю інфікованих за весь час + нові випадки за добу):

1. Місто Київ — 44 172 (+943).



2. Харківська область — 43 213 (+1074).



3. Львівська область — 33 283 (+301).



4. Одеська область — 28 265 (+371).



5. Чернівецька область — 25 016 (+457).



6. Івано-Франківська область — 24 066 (+505).



7. Тернопільська область — 22 040 (+133).



8. Рівненська область — 21 770 (+367).



9. Київська область — 19 820 (+546).



10. Хмельницька область — 19 493 (+476).



11. Житомирська область — 18 334 (+543).



12. Дніпропетровська область — 17 748 (+302).



13. Закарпатська область — 16 932 (+262).



13. Волинська область — 16 105 (+310).



15. Сумська область — 14 486 (+383).



16. Донецька область — 13 907 (+361).



17. Запорізька область — 13 422 (+688).



18. Вінницька область — 12 420 (+204).



19. Полтавська область — 11 944 (+245).



20. Черкаська область — 10 618 (+157).



21. Миколаївська область — 10 240 (+291).



22. Чернігівська область — 10 054 (+107).



23. Херсонська область — 5441 (+192).



24. Луганська область — 4450 (+105).



25. Кіровоградська область — 3092 (+74).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В МОЗ нагадують: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.