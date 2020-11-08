Кількість випадків коронавірусу в Україні на 8 листопада

08 лист. 2020
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В Україні станом на ранок 8 листопада 2020 року — 460 тисяч 331 людина інфікована коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 315, медпрацівників – 326).

Також за останню добу:
  • госпіталізовано – 1157 осіб;
  • летальних випадків – 138;
  • одужало – 2 637 осіб;
  • здійснено тестувань за добу — 49 720 (в т.ч. методом ПЛР - 41 466, методом ІФА — 8 254). Увага! Позитивні результати ІФА-тестів не включаються в статистику. Пацієнт потрапляє у статистику лише після позитивного ПЛР-тесту.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 460 331 особа;
  • одужало – 206 866 осіб;
  • летальних випадків – 8 450;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 613 899.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 074 випадки), м. Київ (943 випадки), Запорізькій (688 випадків), Київській (546 випадків) та Житомирській (543 випадки) областях.

Раніше ми писали: Більше 10 тисяч за добу: кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 листопада

По областях (за кількістю інфікованих за весь час + нові випадки за добу):
  • 1. Місто Київ — 44 172 (+943).
  • 2. Харківська область — 43 213 (+1074).
  • 3. Львівська область — 33 283 (+301).
  • 4. Одеська область — 28 265 (+371).
  • 5. Чернівецька область — 25 016 (+457).
  • 6. Івано-Франківська область — 24 066 (+505).
  • 7. Тернопільська область — 22 040 (+133).
  • 8. Рівненська область — 21 770 (+367).
  • 9. Київська область — 19 820 (+546).
  • 10. Хмельницька область — 19 493 (+476).
  • 11. Житомирська область — 18 334 (+543).
  • 12. Дніпропетровська область — 17 748 (+302).
  • 13. Закарпатська область — 16 932 (+262).
  • 13. Волинська область — 16 105 (+310).
  • 15. Сумська область — 14 486 (+383).
  • 16. Донецька область — 13 907 (+361).
  • 17. Запорізька область — 13 422 (+688).
  • 18. Вінницька область — 12 420 (+204).
  • 19. Полтавська область — 11 944 (+245).
  • 20. Черкаська область — 10 618 (+157).
  • 21. Миколаївська область — 10 240 (+291).
  • 22. Чернігівська область — 10 054 (+107).
  • 23. Херсонська область — 5441 (+192).
  • 24. Луганська область — 4450 (+105).
  • 25. Кіровоградська область — 3092 (+74).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В МОЗ нагадують: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
Автор: Маруся Оффон

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