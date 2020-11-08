Кількість випадків коронавірусу в Україні на 8 листопада

- 08 лист. 2020
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В Україні станом на ранок 8 листопада 2020 року — 460 тисяч 331 людина інфікована коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 315, медпрацівників – 326).
Також за останню добу:
- госпіталізовано – 1157 осіб;
- летальних випадків – 138;
- одужало – 2 637 осіб;
- здійснено тестувань за добу — 49 720 (в т.ч. методом ПЛР - 41 466, методом ІФА — 8 254). Увага! Позитивні результати ІФА-тестів не включаються в статистику. Пацієнт потрапляє у статистику лише після позитивного ПЛР-тесту.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 460 331 особа;
- одужало – 206 866 осіб;
- летальних випадків – 8 450;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 613 899.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 074 випадки), м. Київ (943 випадки), Запорізькій (688 випадків), Київській (546 випадків) та Житомирській (543 випадки) областях.
Раніше ми писали: Більше 10 тисяч за добу: кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 листопада
По областях (за кількістю інфікованих за весь час + нові випадки за добу):
- 1. Місто Київ — 44 172 (+943).
- 2. Харківська область — 43 213 (+1074).
- 3. Львівська область — 33 283 (+301).
- 4. Одеська область — 28 265 (+371).
- 5. Чернівецька область — 25 016 (+457).
- 6. Івано-Франківська область — 24 066 (+505).
- 7. Тернопільська область — 22 040 (+133).
- 8. Рівненська область — 21 770 (+367).
- 9. Київська область — 19 820 (+546).
- 10. Хмельницька область — 19 493 (+476).
- 11. Житомирська область — 18 334 (+543).
- 12. Дніпропетровська область — 17 748 (+302).
- 13. Закарпатська область — 16 932 (+262).
- 13. Волинська область — 16 105 (+310).
- 15. Сумська область — 14 486 (+383).
- 16. Донецька область — 13 907 (+361).
- 17. Запорізька область — 13 422 (+688).
- 18. Вінницька область — 12 420 (+204).
- 19. Полтавська область — 11 944 (+245).
- 20. Черкаська область — 10 618 (+157).
- 21. Миколаївська область — 10 240 (+291).
- 22. Чернігівська область — 10 054 (+107).
- 23. Херсонська область — 5441 (+192).
- 24. Луганська область — 4450 (+105).
- 25. Кіровоградська область — 3092 (+74).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В МОЗ нагадують: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.