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Лідера партії «Європейська солідарність», п'ятого президента України Петра Порошенка, який захворів на COVID-19, виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився. Про це повідомила пресслужба політика, передає NNS.

«Повідомляємо, що сьогодні Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився»,

— йдеться в повідомленні.

У партії «ЄС» подякували всім, хто висловлював подяку і підтримку Петру Порошенку:

«Дякуємо всім, хто висловив щиру підтримку нашому лідеру Петру Порошенку. Протягом останніх днів ми отримали сотні дзвінків, листів і повідомлень у соцмережах від прихильників, друзів та колег як з України, так і з-за кордону».

11 жовтня стало відомо, що Порошенко, хворий на COVID-19, почувається краще.

7 жовтня дружина експрезидента Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. З того часу інформації про стан Порошенка не було.

У 55-річного Порошенка цукровий діабет. Хворі на діабет належать до групи ризику при COVID-19.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що Петро Порошенко захворів на коронавірус COVID-19.

3 жовтня стало відомо, що Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні.

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