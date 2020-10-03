Стан хворого на COVID-19 Порошенка погіршився – його шпиталізували

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П’ятого Президента України Петра Порошенка госпіталізували в одну з київських лікарень, яка лікує хворих на COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на звернення Марини Порошенко у Фейсбуці.

“Сьогодні з COVID-19 борються мій чоловік і наша донька. Петро Олексійович госпіталізований в одну з київських лікарень, яка лікує хворих на коронавірус. Попри те, що мій чоловік має двостороннє запалення легень, він має сильну волю і демонструє її у боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування”,

— розповіла Марина Порошенко.

Нагадаємо, у п’ятого президента України цукровий діабет, а це – фактор ризику при коронавірусі.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 3 жовтня

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