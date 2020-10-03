Кількість випадків коронавірусу в Україні на 3 жовтня

- 03 жовт. 2020
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В Україні станом на 3 жовтня лабораторно підтверджено 222 322 випадок COVID-19, з них за минулу добу – 4 661. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.
Четвертий день поспіль в Україні виявляють більше 4000 людей хворих на коронавірус.
Найбільше нових хворих за добу виявили на Харківщині (516), у Києві (441), на Одещині (310), Дніпропетровщині (297) та Сумщині (231).
Померли від ускладнень коронавірусу в Україні за даними МОЗ — 4 353 людини (+92 людини померли за минулу добу — ЦЕ РЕКОРД!).
Одужали від коронавірусу — 98 737 пацієнтів (+2 146 осіб за добу).
Продовжують лікуватися понад 119 тисяч людей.
Загалом проведено 2 362 857 тестувань методом ПЛР.
По областях (за кількістю інфікованих+ за добу):
1. Місто Київ — 24 043 особи інфіковані за весь час (+441 новий лабораторно підтверджений випадок за добу).
2. Львівська область — 21 032 (+206).
3. Харківська область — 20 104 (+516).
4. Чернівецька область — 14 966 (+179).
5. Одеська область — 14 379 (+310).
6. Тернопільська область — 14 167 (+171).
7. Івано-Франківська область — 14 093 (+125).
8. Рівненська область — 12 956 (+186).
9. Закарпатська область — 10 105 (+101).
10. Київська область — 9591 (+163).
11. Волинська область — 8455 (+130).
12. Дніпропетровська область — 6719 (+297).
13. Хмельницька область — 6647 (+215).
14. Вінницька область — 6554 (+102).
15. Житомирська область — 6468 (+203).
16. Сумська область — 4908 (+231).
17. Чернігівська область — 4518 (+109).
18. Черкаська область — 4430 (+135).
19. Запорізька область — 4401 (+117).
20. Донецька область — 3864 (+214).
21. Миколаївська область — 3490 (+121).
22. Полтавська область — 2727 (+215).
23. Херсонська область — 1340 (+90).
24. Луганська область — 1207 (+67).
25. Кіровоградська область — 1158 (+17).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 жовтня до Центру надійшло 4 916 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 289 416 повідомлень про підозру на COVID-19.
Раніше ми писали: Новий рекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 жовтня
Станом на ранок 3 жовтня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 34 мільйони 836 тисяч людей були інфіковані коронавірусом.
Плюс 352 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.
Померли від коронавірусу в світі 1 мільйон 033 тисячі людей. Одужали 25 мільйонів 898 тисяч людей.
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