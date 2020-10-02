Новий рекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 жовтня

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В Україні станом на ранок 2 жовтня 2020 року — 217 тисяч 661 людина інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

Третій день поспіль в Україні виявляють більше 4000 людей хворих на коронавірус. За минулу добу зафіксовано 4 633 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий рекорд!

Найбільше випадків у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 4 261 людина (+68 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 96 591 пацієнт (+2148 за добу — рекорд!).

Досі хворіють в Україні — 116 809 осіб.

В Україні за минулу добу проведено 50 734 тестування на коронавірус, з яких 29 527 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 21 207 ІФА-тестів на антитіла.

Загалом проведено 2 337 942 тестування методом ПЛР.

По областях (за кількістю інфікованих):

1. Місто Київ — 23 602 особи інфіковані за весь час (+447 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

2. Львівська область — 20 826 (+236).

3. Харківська область — 19 588 (+460).

4. Чернівецька область — 14 787 (+182).

5. Одеська область — 14 069 (+280).

6. Тернопільська область — 13 996 (+229).

7. Івано-Франківська область — 13 968 (+131).

8. Рівненська область — 12 770 (+216).

9. Закарпатська область — 10 004 (+86).

10. Київська область — 9428 (+149).

11. Волинська область — 8325 (+131).

12. Вінницька область — 6452 (+144).

13. Хмельницька область — 6432 (+244).

14. Дніпропетровська область — 6422 (+334).

15. Житомирська область — 6265 (+177).

16. Сумська область — 4677 (+242).

17. Чернігівська область — 4409 (+155).

18. Черкаська область — 4295 (+130).

19. Запорізька область — 4284 (+156).

20. Донецька область — 3650 (+93).

21. Миколаївська область — 3369 (+99).

22. Полтавська область — 2512 (+167).

23. Херсонська область — 1250 (+82).

24. Кіровоградська область — 1141 (+14).

25. Луганська область — 1140 (+49).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Станом на ранок 2 жовтня у світі 34,1 мільйони людей були інфіковані коронавірусом. + 319 тисяч нових випадків за добу

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