Петро Порошенко захворів на коронавірус

Завантажте мобільний додаток сайту

Очільник партії «Європейська солідарність», народний депутат та п'ятий президент України Петро Порошенко повідомив, що отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку політика у Фейсбук.

«Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами»,

— написав Порошенко.

Також він зазначив, що відсьогодні буде лікуватися вдома.

«Тому від сьогодні лікуюся вдома. Сподіваюся на швидке одужання і закликаю всіх українців берегти себе!»,

— додав він.

Читайте ще: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 29 вересня

Раніше нардеп і голова партії «Голос» Кіра Рудик також повідомила про те, що захворіла на коронавірус.