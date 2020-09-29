Петро Порошенко захворів на коронавірус

- 29 вер. 2020
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Очільник партії «Європейська солідарність», народний депутат та п'ятий президент України Петро Порошенко повідомив, що отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку політика у Фейсбук.
«Отримав позитивний тест на Covid.
Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами»,
— написав Порошенко.
Також він зазначив, що відсьогодні буде лікуватися вдома.
«Тому від сьогодні лікуюся вдома.
Сподіваюся на швидке одужання і закликаю всіх українців берегти себе!»,
— додав він.
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Раніше нардеп і голова партії «Голос» Кіра Рудик також повідомила про те, що захворіла на коронавірус.
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