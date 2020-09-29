Кількість випадків коронавірусу в Україні на 29 вересня

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В Україні станом на ранок 29 вересня 2020 року — 204 тисячі 932 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні зафіксовано 3 627 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Найбільше заражень в Києві (+416), Харківській області (+426), Одеській області (+271), Дніпропетровській області (+200).

Померли в Україні від коронавірусу за даними МОЗ 4 065 людей (+69 летальних випадків подтверждено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні — 90 250 пацієнтів (+1797 осіб за минулу добу — це рекорд!).

Досі хворіють в Україні — 110 617 людей.

Загалом проведено 2 250 676 тестувань методом ПЛР.

Кількість інфікованих по областях (+ за добу):

1. Місто Київ — 22 559 осіб інфіковані за весь час (+416 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

2. Львівська область — 20 085 (+169).

3. Харківська область — 18 129 (+426).

4. Чернівецька область — 14 280 (+167).

5. Івано-Франківська область — 13 577 (+132).

6. Одеська область — 13 350 (+271).

7. Тернопільська область — 13 303 (+164).

8. Рівненська область — 12 302 (+157).

9. Закарпатська область — 9735 (+81).

10. Київська область — 8996 (+142).

11. Волинська область — 7911 (+136).

12. Вінницька область — 6062 (+88).

13. Хмельницька область — 5896 (+149).

14. Житомирська область — 5826 (+47).

15. Дніпропетровська область — 5551 (+200).

16. Чернігівська область — 4099 (+103).

17. Сумська область — 4008 (+195).

18. Запорізька область — 3895 (+122).

19. Черкаська область — 3881 (+122).

20. Донецька область — 3132 (+86).

21. Миколаївська область — 3074 (+63).

22. Полтавська область — 2107 (+135).

23. Кіровоградська область — 1090 (+13).

24. Херсонська область — 1084 (+22).

25. Луганська область — 1000 (+21).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 вересня

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 вересня до Центру надійшло 3 910 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 270 678 повідомлень про підозру на COVID-19.

Станом на ранок 29 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 33 мільйони 556 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 230 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.

Померли 1 мільйон 6 тисяч людей. Одужали 24 мільйони 881 тисяча людей

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