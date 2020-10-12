В яких регіонах школи можуть перевести на дистанційне навчання - пояснення МОЗ

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Виконуючий обов'язки генерального директора "Центру громадського здоров'я МОЗ України" Ігор Кузін надав роз'яснення щодо дистанційного навчання у школах після канікул. Про це він розповів у коментарі РБК-Україна, передає NNS.

Переведення на таке навчання залежатиме від того, у якій карантинній зоні перебуває регіон.

"Тут ситуація буде залежати від того, в якому регіоні чи районі перебуває школа, тому що сама ідеологія адаптивного карантину полягає в тому, щоб застосовувати різні підходи до різних територій",

— сказав Кузін.

Представник МОЗ зазначив, що у деяких регіонах ситуація з коронавірусом склалася таким чином, що відстежити контактних осіб дуже важко.

"Є також області, де ситуація керована або поодинокі випадки лише. Тому в тих регіонах, які знаходяться у помаранчевій або червоній зоні, там можливо буде ставитися питання про дистанційне навчання (після канікул, - ред.)",

— сказав він.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки сьогодні рекомендуватиме всім установам загальної середньої освіти почати осінні канікули 15 жовтня. Рекомендації надішлють усім школам незалежно від карантинної зони.

Раніше в коментарі РБК-Україна Шкарлет говорив, що МОН рекомендуватиме школам перейти на дистанційну форму навчання через складну ситуацію з коронавірусом.

Крім того, нардеп Михайло Радуцький повідомив, що на нараді з президентом вирішили рекомендувати школам йти на канікули з 15 жовтня.

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