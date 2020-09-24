Лукашенко чи протестувальники: кого підтримують українці в ситуації у Білорусі

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12-16 вересня 2020 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування серед українців щодо ситуації у Білорусі. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське.

Респондентів запитували:

«Як ви знаєте, в Білорусі йдуть масові протести проти влади Лукашенка. Кого ви більше підтримує — тих, хто протестує, чи Лукашенка?».

Так, згідно з результатами опитування, майже третя частина населення України, а саме 31,3%, підтримує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Водночас на стороні протестувальників — 45,3%.

У КМІС зазначають, що якщо у західних та центральних регіонах більше тих, хто підтримує протестувальників, то у північних і східних — тих, хто за Лукашенка.

Також соціологи дослідили, за яких політиків та політичні партії опитані голосували на виборах.

Так, протестувальників найбільше підтримують виборці Петра Порошенка та його партії «Європейська Солідарність» (81,1%).

За Лукашенка найбільше виступають виборці Юрія Бойка (71,4%), «Опозиційної платформи — За життя» (66,8%) та «Партії Шарія» (71,2%).

Опитування проводили з 12 до 16 вересня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом провели 2000 інтерв'ю.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо:

23 вересня у Мінську відбулася інавгурація Олександра Лукашенка. Провели її «по-тихому», а після цього Лукашенко фактично офіційно вступив на посаду президента.

Це сильно обурило білорусів, які уже понад місяць виходять на протести проти Лукашенка, адже вважають президентські вибори сфальсифікованими. Люди вийшли на вулиці й 23 вересня, після новин про інавгурацію, але силовики почали їх жорстко затримувати та розганяти, використовуючи водомети.

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