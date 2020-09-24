"Вся країна - страйк": у Білорусі анонсували масштабні протести після таємної Інавгурації Лукашенка

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У Білорусі найближчої неділі відбудеться масштабний марш проти влади, до цього в країні буде проходити страйк. Про це повідомляє опозиційний Телеграм-канал Nexta, інформує NNS з посиланням на УНІАН.

Автори вказують, що напередодні влада продемонструвала "безглузду жорстокість", застосувавши водомети з фарбою, стрілянину, побиття і провокації проти протестувальників.

"Але народ показав, що готовий боротися стільки, скільки буде потрібно. Хунта може провести хоч 1000 закритих інавгурацій, це нічого не змінить",

- переконані автори.

Співробітників держпідприємств закликали найближчі два дні провести в режимі страйку.

"Вся країна - страйк: четвер і п'ятниця-національний страйк! Робочим колективам всіх держ. підприємств знову час показати себе. Вас, як завжди, будуть залякувати, але жити в повному безправ'ї ще страшніше. При цій владі у вас і ваших дітей все одно немає майбутнього, кожен тиждень незаконної влади буде добивати економіку",

- йдеться в повідомленні.

Плануються блокування трас водіями та пішоходами в різних районах міст. Також білорусів закликали не платити податки і комуналку, забирати вклади з банків і не купувати продукцію держпідприємств.

"Заряджайте всіх своїх друзів і знайомих виходити на марш в найближчу неділю. Ми ясно покажемо всій Білорусі і світу, що щуряча хунта не має ніякого відношення до нашого народу",

- закликали організатори.

Протести в Білорусі та інавгурація Лукашенка

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи щодо опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили застосувати санкції до білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася інавгурація Лукашенка.

Глави МЗС більшості європейських країн заявили, що вважають результати виборів у Білорусі нелегітимними.

У різних містах Білорусі 23 вересня після інавгурації Олександра Лукашенка громадяни вийшли на масові протести, наймасштабніші відбулися в Мінську. Там майже відразу почався силовий розгін акцій і затримання.

Раніше ми повідомляли: Лукашенко "по-тихому" провів інавгурацію

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