Лукашенко "по-тихому" провів інавгурацію

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У Мінську відбулася інавгурація Олександра Лукашенка. Тепер він офіційно вступив на посаду президента. Про інавгурацію повідомило державне інформагентство «БелТА», пише Громадське, передає NNS.

На церемонію інавгурації запросили кілька сотень людей. Серед них — вищі посадовці, депутати Палати представників і члени Ради Республіки, керівники державних органів і організацій, місцевих виконавчих і розпорядчих органів, республіканських ЗМІ, діячів науки, культури та спорту.

Відповідно до Конституції Білорусі, президент вступає на посаду після складання присяги такого змісту: «Вступаючи на посаду президента Республіки Білорусь, урочисто присягаюся вірно служити народу Республіки Білорусь, поважати й охороняти права і свободи людини та громадянина, дотримуватися і захищати Конституцію Республіки Білорусь, свято і сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки».

Поклавши праву руку на Конституцію, Лукашенко склав присягу білоруською мовою. Потім він підписав акт про прийняття присяги, після чого голова Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів Лідія Єрмошина вручила йому посвідчення президента Білорусі.

Яка ситуація в Білорусі?

Протести тривають вже понад місяць — з 9 серпня, коли в країні відбулися президентські вибори. Офіційні органи влади повідомили про перемогу Олександра Лукашенка, який цю посаду обіймає вже 26 років. Утім велика частина білорусів, незгодна з такими результатами (через фальсифікації на дільницях), розпочала протести.

Вони вважають переможницею виборів опозиційну кандидатку Світлану Тіхановську. Вона під тиском білоруської влади була змушена виїхати в Литву. Однак пізніше вона сказала, що «Якби Путін зайняв позицію народу Білорусі, для нас він був би національним героєм».

Перші кілька днів силовики жорстоко придушували акції. Людей затримували, били, саджали в автозаки й знову били. У слідчих ізоляторах, куди привозили затриманих.

Недільні акції — «Марші єдності» — збирають щонайменше кількадесят тисяч людей у центрі Мінська. Протести регулярно відбуваються в різних містах країни, страйкують і на білоруських підприємствах.

19 вересня силовики затримали 400 людей. Перед автозаками утворилися черги. Частину затриманих відпустили на місці, оскільки для них закінчилося місце. Коли автозаки переповнилися, силовики поїхали, але потім вернулися і продовжили затримання.

Пізніше автори телеграм-каналу Nexta Live опублікували дані 1003 силовиків та правоохоронців Білорусі, нібито причетних до затримань людей на акціях протесу. У відомстві грозилися покарати причетних до зливу.

Санкції ЄС

Події в Білорусі вже призвели до введення санкцій проти білоруської влади. Зокрема, Литва, Латвія й Естонія запровадили санкції проти Лукашенка та ще 29 людей — їм заборонили в'їзд на територію країн. Окрім Лукашенка до списку потрапили міністри внутрішніх справ та юстиції, генпрокурор, представники президентської адміністрації, Центрвиборчкому та силовики.

Цих чиновників звинувачують в участі у «фальсифікації підсумків президентських виборів у Білорусі й у застосуванні насильства щодо мирних демонстрантів».

Нові санкції від ЄС мають значно розширити цей список. Його фігурантам заборонять в'їзд до Євросоюзу, а їхні активи на території ЄС заморозять. Спершу в переліку було 12 людей, проте зараз, за даними DW, там уже понад 30 прізвищ.

Україна підтримала рішення ЄС

Верховна Рада України погодилась із позицією Європейського Союзу щодо нелегітимності результатів виборів президента в Білорусі та підтримала введення санкцій проти винних у фальсифікаціях. Український парламент вважає, що вони не були ані вільними, ані чесними. Цю заяву підтримали 228 народних депутатів. Перед тим Україна зупинила всі контакти з білоруською владою.