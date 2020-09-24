ЄС не визнав легітимність Лукашенка та закликав до нових виборів у Білорусі

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Європейський Союз не визнає легітимність Олександра Лукашенка і закликає до проведення нових вільних виборів президента Білорусі за участю спостерігачів ОБСЄ/БДІПЛ, передає Громадське, інформує NNS.

Про це йдеться у заяві представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля від імені всіх країн Євросоюзу.

У своїй заяві він знову нагадав позицію ЄС, що президентські вибори в Білорусі 9 серпня не були ані вільними, ані справедливими.

«На цій основі так звана «інавгурація» 23 вересня 2020 року та новий мандат, на який претендує Олександр Лукашенко, не мають жодної демократичної легітимності»,

— заявив Боррель.

Він зазначив, що ця «інавгурація» прямо суперечить волі значної кількості білоруського населення, що знайшло прояв у численних, безпрецедентних та мирних протестах. Ця подія, на його думку, лише поглиблює політичну кризу в Білорусі.

Представник ЄС ще раз наголосив: європейська сторона очікує, що влада Білорусі негайно припинить всі репресії й насильство проти народу Білорусі, негайно звільнить всіх затриманих, включно з політичними в’язнями.

«Позиція Європейського Союзу є чіткою; громадяни Білорусі заслуговують на право бути представленими тими, кого вони вільно оберуть під час нових інклюзивних, прозорих та достовірних виборів»,

— додав Боррель.

Як писала NNS, вчора, 23 вересня, у Мінську відбулася інавгурація Олександра Лукашенка. Провели її «по-тихому», а після цього Лукашенко фактично офіційно вступив на посаду президента.

Це сильно обурило білорусів, які уже понад місяць виходять на протести проти Лукашенка, адже вважають президентські вибори сфальсифікованими. Люди вийшли на вулиці й 23 вересня, після новин про інавгурацію, але силовики почали їх жорстко затримувати та розганяти, використовуючи водомети.

Реакція України та інших країн

Україна не визнала Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Також низка країн ЄС (Словаччина, Німеччина, Литва, Польща, Латвія, Чехія, Естонія, Данія), США та Канада вже зробили такі ж заяви.

Водночас першим, хто привітав Лукашенка з інавгурацією, став президент Туркменістану.