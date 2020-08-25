Юлія Тимошенко у важкому стані, її підключили до апарату ШВЛ

25 серп. 2020
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Стан лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, оцінюється як стабільно важкий. Її під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Про це РБК-Україна стало відомо з достовірних джерел, інформує NNS.

Крім того, у Тимошенко не опускається температура нижче 39.

Водночас, за інформацією РБК-Україна, дочка Тимошенко — Євгенія та зять — Артур Чечоткін, переносять хворобу в легкій формі.

Нагадаємо, про хворобу Юлії Тимошенко стало відомо 23 серпня. Пізніше інформацію підтвердила прес-секретар Тимошенко Марина Сорока, яка додала, що стан політика оцінюється як важкий.

На сьогодні невідомо, де і коли саме захворіла Тимошенко. Також невідомо де вона проходить лікування.

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Автор: Маруся Оффон

Юлія Тимошенко у важкому стані, її підключили до апарату ШВЛ

Юлія Тимошенко у важкому стані, її підключили до апарату ШВЛ
Стан лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, оцінюється як стабільно важкий. Її під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Про це РБК-Україна стало відомо з достовірних джерел, інформує NNS.
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