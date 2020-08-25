Юлія Тимошенко у важкому стані, її підключили до апарату ШВЛ

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Стан лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, оцінюється як стабільно важкий. Її під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Про це РБК-Україна стало відомо з достовірних джерел, інформує NNS.

Крім того, у Тимошенко не опускається температура нижче 39.

Водночас, за інформацією РБК-Україна, дочка Тимошенко — Євгенія та зять — Артур Чечоткін, переносять хворобу в легкій формі.

Нагадаємо, про хворобу Юлії Тимошенко стало відомо 23 серпня. Пізніше інформацію підтвердила прес-секретар Тимошенко Марина Сорока, яка додала, що стан політика оцінюється як важкий.

На сьогодні невідомо, де і коли саме захворіла Тимошенко. Також невідомо де вона проходить лікування.

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