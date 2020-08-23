Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус – ЗМІ

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Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання РБК Україна, яке посилається на власні надійні джерела.

Захворіли також і інші члени сім'ї Тимошенко. Зокрема, разом з Тимошенко коронавірусом захворіли і її донька Євгенія Тимошенко з чоловіком - Артуром Чечоткіним.

Де і коли саме захворіла Тимошенко, поки невідомо. Також невідомо, в якому стані вона перебуває і як проходить лікування.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 23 серпня

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