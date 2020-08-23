Кількість випадків коронавірусу в Україні на 23 серпня

23 серп. 2020
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23 серпня (станом на 9:00) в Україні 104 958 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2271 летальний (+27) на добу, 52 235 пацієнтів одужало (+500). За добу зафіксовано 1987 нових випадків. Загалом проведено 1 416 001 тестування методом ПЛР.

Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України та дані РНБО.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
  • Вінницька область — 3592 випадки;
  • Волинська область — 5102 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1966 випадків;
  • Донецька область — 1234 випадки;
  • Житомирська область — 2821 випадок;
  • Закарпатська область — 6987 випадків;
  • Запорізька область — 1331 випадок;
  • Івано-Франківська область — 7805 випадків;
  • Кіровоградська область — 764 випадки;
  • м. Київ — 11 814 випадків;
  • Київська область — 4952 випадки;
  • Львівська область — 13 111 випадків;
  • Луганська область — 243 випадки;
  • Миколаївська область — 981 випадок;
  • Одеська область — 5909 випадків;
  • Полтавська область — 642 випадки;
  • Рівненська область — 8460 випадків;
  • Сумська область — 1165 випадків;
  • Тернопільська область — 4626 випадків;
  • Харківська область — 7493 випадки;
  • Херсонська область — 334 випадки;
  • Хмельницька область — 1946 випадків;
  • Чернівецька область — 8926 випадків;
  • Черкаська область — 1286 випадків;
  • Чернігівська область — 1468 випадків.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві — 307, що є добовим рекордом для столиці. Також понад 100 випадків у Чернівецькій (213), Тернопільській (184), Івано-Франківській (169), Харківській (146) та Одеській (121) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 серпня 2020 року до Центру надійшло 1990 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 163 809 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Сумний рекорд: кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 серпня

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Автор: NNS - Національна служба новин

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