Кількість випадків коронавірусу в Україні на 23 серпня

- 23 серп. 2020
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23 серпня (станом на 9:00) в Україні 104 958 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2271 летальний (+27) на добу, 52 235 пацієнтів одужало (+500). За добу зафіксовано 1987 нових випадків. Загалом проведено 1 416 001 тестування методом ПЛР.
Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України та дані РНБО.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3592 випадки;
- Волинська область — 5102 випадки;
- Дніпропетровська область — 1966 випадків;
- Донецька область — 1234 випадки;
- Житомирська область — 2821 випадок;
- Закарпатська область — 6987 випадків;
- Запорізька область — 1331 випадок;
- Івано-Франківська область — 7805 випадків;
- Кіровоградська область — 764 випадки;
- м. Київ — 11 814 випадків;
- Київська область — 4952 випадки;
- Львівська область — 13 111 випадків;
- Луганська область — 243 випадки;
- Миколаївська область — 981 випадок;
- Одеська область — 5909 випадків;
- Полтавська область — 642 випадки;
- Рівненська область — 8460 випадків;
- Сумська область — 1165 випадків;
- Тернопільська область — 4626 випадків;
- Харківська область — 7493 випадки;
- Херсонська область — 334 випадки;
- Хмельницька область — 1946 випадків;
- Чернівецька область — 8926 випадків;
- Черкаська область — 1286 випадків;
- Чернігівська область — 1468 випадків.
Найбільше нових випадків зафіксували у Києві — 307, що є добовим рекордом для столиці. Також понад 100 випадків у Чернівецькій (213), Тернопільській (184), Івано-Франківській (169), Харківській (146) та Одеській (121) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 серпня 2020 року до Центру надійшло 1990 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 163 809 повідомлень про підозру на COVID-19.
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