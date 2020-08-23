Стан Тимошенко важкий: в партії офіційно підтвердили інформацію про коронавірус

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Як повідомляла раніше NNS , у лідерки політичної партії «Батьківщина» та народної депутатки Юлії Тимошенко виявили коронавірусне захворювання. Дану інформацію офіційно підтвердила речниця партії «Батьківщина» Марина Сорока.

Стан Юлії Володимирівни оцінюється як важкий. За словами речниці, тримається температура до 39 градусів. Пацієнтка бореться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на COVID-19 захворіли й інші члени її родини: донька Євгенія Тимошенка з чоловіком Артуром Чечоткіним. Де і коли захворіла Тимошенко невідомо.

Юлія Тимошенко не перша серед депутатів захворіла на коронавірус. У травні COVID-19 виявили у депутата Олега Мейдича від «Батьківщини», тоді всій фракції довелося піти на самоізоляцію.

Коронавірус також виявили у частини депутатів «Слуги Народу», зокрема Володимира Ватраса, Ганни Скороход та інших.

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