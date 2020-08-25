Кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 серпня

- 25 серп. 2020
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В Україні станом на ранок 25 серпня 2020 року — 108 тисяч 415 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 1 658 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 318 людей (+25 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 52 870 пацієнтів (+346 осіб за добу).
Досі хворіють в Україні — 53 227 людей.
Загалом проведено 1 436 206 тестувань методом ПЛР
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 13 389 осіб інфіковані за весь час (+136 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 12 153 (+130).
- Чернівецька область — 9371 (+204).
- Рівненська область — 8644 (+85).
- Івано-Франківська область — 8154 (+179).
- Харківська область — 7807 (+173).
- Закарпатська область — 7063 (+37).
- Одеська область — 6166 (+112).
- Волинська область — 5187 (+40).
- Київська область — 5115 (+90).
- Тернопільська область — 4923 (+158).
- Вінницька область — 3649 (+25).
- Житомирська область — 2923 (+59).
- Дніпропетровська область — 2050 (+45).
- Хмельницька область — 2047 (+37).
- Чернігівська область — 1552 (+32).
- Запорізька область — 1407 (+30).
- Черкаська область — 1300 (+3).
- Сумська область — 1246 (+59).
- Донецька область — 1238 (+1).
- Миколаївська область — 1004 (+7) .
- Кіровоградська область — 769 (+1).
- Полтавська область — 677 (+14).
- Херсонська область — 337 (+1).
- Луганська область — 244 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 25 серпня 2020 року до Центру надійшло 1673 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 167 295 повідомлень про підозру на COVID-19.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 24 серпня
Станом на ранок 25 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 23 мільйони 812 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 213 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксована у світі минулої доби.
Померли 817 тисяч людей. Одужали 16 мільйонів 363 тисячі людей.
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