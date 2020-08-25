Кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 серпня

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В Україні станом на ранок 25 серпня 2020 року — 108 тисяч 415 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 658 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 318 людей (+25 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 52 870 пацієнтів (+346 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні — 53 227 людей.

Загалом проведено 1 436 206 тестувань методом ПЛР

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 13 389 осіб інфіковані за весь час (+136 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Київ — 12 153 (+130). Чернівецька область — 9371 (+204). Рівненська область — 8644 (+85). Івано-Франківська область — 8154 (+179). Харківська область — 7807 (+173). Закарпатська область — 7063 (+37). Одеська область — 6166 (+112). Волинська область — 5187 (+40). Київська область — 5115 (+90). Тернопільська область — 4923 (+158). Вінницька область — 3649 (+25). Житомирська область — 2923 (+59). Дніпропетровська область — 2050 (+45). Хмельницька область — 2047 (+37). Чернігівська область — 1552 (+32). Запорізька область — 1407 (+30). Черкаська область — 1300 (+3). Сумська область — 1246 (+59). Донецька область — 1238 (+1). Миколаївська область — 1004 (+7) . Кіровоградська область — 769 (+1). Полтавська область — 677 (+14). Херсонська область — 337 (+1). Луганська область — 244 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 25 серпня 2020 року до Центру надійшло 1673 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 167 295 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 24 серпня

Станом на ранок 25 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 23 мільйони 812 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 213 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксована у світі минулої доби.

Померли 817 тисяч людей. Одужали 16 мільйонів 363 тисячі людей.

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