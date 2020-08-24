Кількість випадків коронавірусу в Україні на 24 серпня

24 серп. 2020
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В Україні станом на ранок 24 серпня 2020 року — 106 тисяч 757 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 799 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 293 людини (+22 летальних випадки підтверджено за добу).

Одужали в Україні від коронавірусу — 52 524 пацієнти (+289 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні — 51 940 людей.

Загалом проведено 1 425 351 тестування методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

  1. Львівська область — 13 253 особи інфіковані за весь час (+142 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  2. Київ — 12 023 (+209).
  3. Чернівецька область — 9167 (+241).
  4. Рівненська область — 8559 (+99).
  5. Івано-Франківська область — 7975 (+170).
  6. Харківська область — 7634 (+141).
  7. Закарпатська область — 7026 (+39).
  8. Одеська область — 6054 (+145).
  9. Волинська область — 5147 (+45).
  10. Київська область — 5025 (+73).
  11. Тернопільська область — 4765 (+139).
  12. Вінницька область — 3624 (+32).
  13. Житомирська область — 2864 (+43).
  14. Хмельницька область — 2010 (+64).
  15. Дніпропетровська область — 2005 (+39).
  16. Чернігівська область — 1520 (+52).
  17. Запорізька область — 1377 (+46).
  18. Черкаська область — 1297 (+11).
  19. Донецька область — 1237 (+3).
  20. Сумська область — 1187 (+22).
  21. Миколаївська область — 997 (+16) .
  22. Кіровоградська область — 768 (+4).
  23. Полтавська область — 663 (+21).
  24. Херсонська область — 336 (+2).
  25. Луганська область — 244 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 24 серпня 2020 року до Центру надійшло 1813 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 165 622 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Станом на ранок 24 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 23 мільйони 586 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 206 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксована у світі минулої доби.

Померли 812 тисяч людей. Одужали 16 мільйонів 085 тисяч людей.

Автор: Маруся Оффон

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 24 серпня

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 24 серпня
В Україні станом на ранок 24 серпня 2020 року — 106 тисяч 757 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
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