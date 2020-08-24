Кількість випадків коронавірусу в Україні на 24 серпня

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В Україні станом на ранок 24 серпня 2020 року — 106 тисяч 757 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 799 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 293 людини (+22 летальних випадки підтверджено за добу).

Одужали в Україні від коронавірусу — 52 524 пацієнти (+289 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні — 51 940 людей.

Загалом проведено 1 425 351 тестування методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 13 253 особи інфіковані за весь час (+142 нових лабораторно підтверджених випадки за добу). Київ — 12 023 (+209). Чернівецька область — 9167 (+241). Рівненська область — 8559 (+99). Івано-Франківська область — 7975 (+170). Харківська область — 7634 (+141). Закарпатська область — 7026 (+39). Одеська область — 6054 (+145). Волинська область — 5147 (+45). Київська область — 5025 (+73). Тернопільська область — 4765 (+139). Вінницька область — 3624 (+32). Житомирська область — 2864 (+43). Хмельницька область — 2010 (+64). Дніпропетровська область — 2005 (+39). Чернігівська область — 1520 (+52). Запорізька область — 1377 (+46). Черкаська область — 1297 (+11). Донецька область — 1237 (+3). Сумська область — 1187 (+22). Миколаївська область — 997 (+16) . Кіровоградська область — 768 (+4). Полтавська область — 663 (+21). Херсонська область — 336 (+2). Луганська область — 244 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 24 серпня 2020 року до Центру надійшло 1813 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 165 622 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Станом на ранок 24 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 23 мільйони 586 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 206 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксована у світі минулої доби.

Померли 812 тисяч людей. Одужали 16 мільйонів 085 тисяч людей.