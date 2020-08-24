Кількість випадків коронавірусу в Україні на 24 серпня

- 24 серп. 2020
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В Україні станом на ранок 24 серпня 2020 року — 106 тисяч 757 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 1 799 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 293 людини (+22 летальних випадки підтверджено за добу).
Одужали в Україні від коронавірусу — 52 524 пацієнти (+289 осіб за добу).
Досі хворіють в Україні — 51 940 людей.
Загалом проведено 1 425 351 тестування методом ПЛР.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 13 253 особи інфіковані за весь час (+142 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 12 023 (+209).
- Чернівецька область — 9167 (+241).
- Рівненська область — 8559 (+99).
- Івано-Франківська область — 7975 (+170).
- Харківська область — 7634 (+141).
- Закарпатська область — 7026 (+39).
- Одеська область — 6054 (+145).
- Волинська область — 5147 (+45).
- Київська область — 5025 (+73).
- Тернопільська область — 4765 (+139).
- Вінницька область — 3624 (+32).
- Житомирська область — 2864 (+43).
- Хмельницька область — 2010 (+64).
- Дніпропетровська область — 2005 (+39).
- Чернігівська область — 1520 (+52).
- Запорізька область — 1377 (+46).
- Черкаська область — 1297 (+11).
- Донецька область — 1237 (+3).
- Сумська область — 1187 (+22).
- Миколаївська область — 997 (+16) .
- Кіровоградська область — 768 (+4).
- Полтавська область — 663 (+21).
- Херсонська область — 336 (+2).
- Луганська область — 244 (+1).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 24 серпня 2020 року до Центру надійшло 1813 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 165 622 повідомлення про підозру на COVID-19.
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Станом на ранок 24 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 23 мільйони 586 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 206 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксована у світі минулої доби.
Померли 812 тисяч людей. Одужали 16 мільйонів 085 тисяч людей.