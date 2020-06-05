Масковий режим не скасовується - МОЗ

- 05 черв. 2020
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Пом'якшення карантину не скасовує необхідності дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції, повідомляє Укрінформ, передає NNS.
Про це на брифінгу 5 червня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Уряд запровадив режим адаптивного карантину, запровадив певне пом'якшення етапу виходу з цього карантину, але карантин не скасований. Я хочу нагадати, що у нас хворіють люди на COVID-19, і за сьогодні (додалося - ред.) 553 особи, вчора було 588. Стратегія, яка було обрана, це стратегія стримування , але вона ніяким чином не відміняє масковий режим, дотримання соціальної дистанції", - сказав Степанов.
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Як повідомляла NNS раніше, станом на 5 червня в Україні зафіксовано 25 963 випадки захворювання на COVID-19, одужало 11 372 особи, летальних випадків зареєстровано 762.
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