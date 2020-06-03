Нове послаблення карантину з 5 червня: які обмеження знімуть

В Україні з 5 червня почнуть діяти нові послаблення карантинних обмежень. Відповідне рішення на засіданні у середу, 3 червня, ухвалив Кабінет міністрів. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль у своєму Telegram, пише УНІАН, передає NNS.

За його інформацією, рішення передбачає дозвіл:

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"Здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями дозволятиметься в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років).

У разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні показникам для послаблення заходів протягом трьох днів поспіль, регіональна комісія ТЕБ і НС зобов’язана зібратися позачергово та скасувати послаблення деяких карантинних обмежень", - написав глава уряду.