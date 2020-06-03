Нове послаблення карантину з 5 червня: які обмеження знімуть

- 03 черв. 2020
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В Україні з 5 червня почнуть діяти нові послаблення карантинних обмежень. Відповідне рішення на засіданні у середу, 3 червня, ухвалив Кабінет міністрів. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль у своєму Telegram, пише УНІАН, передає NNS.
За його інформацією, рішення передбачає дозвіл:
- з 5 червня роботи закладів громадського харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів;
- з 5 червня особам старше 60 років не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції;
- проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 1,5 м²;
- проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.
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"Здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями дозволятиметься в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років).
У разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні показникам для послаблення заходів протягом трьох днів поспіль, регіональна комісія ТЕБ і НС зобов’язана зібратися позачергово та скасувати послаблення деяких карантинних обмежень", - написав глава уряду.
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