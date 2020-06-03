Відновлення авіаперельотів по Україні та за кордон: Шмигаль назвав дати

- 03 черв. 2020
- Перегляди: 104
Завантажте мобільний додаток сайту
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав дати, коли уряд планує відновити внутрішні та закордонні авіаперельоти. Про це NNS повідомляє з посиланням на Інтерфакс-Україна.
«З 5 червня ми запустимо внутрішні авіаперельоти, з 15 червня закордонне авіасполучення», — сказав він на засіданні уряду в середу.
Крім того, за словами Шмигаля, так само уряд хоче, аби з 5 червня кафе і ресторани почали приймати відвідувачів у середині закладів із дотриманням всіх карантинних умов.
Раніше ми писали: Україна і Туреччина узгодили відновлення туристичних подорожей
Читайте ще: Відкриття кордонів: як у ЄС змінюють правила для туристів-іноземців
Головне фото: Ruspeach
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
×
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!