Відновлення авіаперельотів по Україні та за кордон: Шмигаль назвав дати

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав дати, коли уряд планує відновити внутрішні та закордонні авіаперельоти. Про це NNS повідомляє з посиланням на Інтерфакс-Україна.

«З 5 червня ми запустимо внутрішні авіаперельоти, з 15 червня закордонне авіасполучення», — сказав він на засіданні уряду в середу.

Крім того, за словами Шмигаля, так само уряд хоче, аби з 5 червня кафе і ресторани почали приймати відвідувачів у середині закладів із дотриманням всіх карантинних умов.

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Головне фото: Ruspeach