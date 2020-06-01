Україна і Туреччина узгодили відновлення туристичних подорожей

Завантажте мобільний додаток сайту

У понеділок, 1 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Турецької Республіки Мевлютом Чавушоглу. Сторони узгодили відновлення туристичних подорожей, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС України, інформує NNS.

"Очільник МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів та відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня поточного року. Він також запевнив, що його країна створить всі необхідні умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку", - повідомили в МЗС.

Також повідомляється, що під час розмови сторони окреслили пріоритети розвитку стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною на найближчу перспективу, визначили ключові двосторонні заходи високого рівня, що планується провести після покращення епідеміологічної ситуації.

Раніше ми писали: Відкриття кордонів: як у ЄС змінюють правила для туристів-іноземців

Глави зовнішньополітичних відомств також домовилися, що наступне засідання Спільної групи стратегічного планування на рівні міністрів закордонних справ України та Туреччини відбудеться у місті Анталья.

Міністри обговорили питання взаємодії у рамках міжнародних організацій, зокрема Ради Європи.