Чергове послаблення: за яких умов можна відвідувати кафе та ресторани

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Відсьогодні, 5 червня, в Україні дозволено відвідувати кафе та ресторани та харчуватися безпосередньо всередині закладу, інформує УНІАН, передає NNS.

У зв'язку з цим МОЗ оприлюднило правила роботи закладів громадського харчування на період карантину.

Зокрема, забороняється:

вхід до закладу без супроводу працівника закладу;

проведення свят, бенкетів, майстер-класів, публічних подій тощо, в яких беруть участь більше 10 людей;

приготування їжі на відкритих кухнях (окрім тих, що відгороджені від відвідувачів перегородкою);

функціонування буфетів (окремих зон) самообслуговування, в тому числі для самостійного наливання напоїв клієнтами;

самообслуговування у закладах швидкого харчування. Таці, страви, напої та столові прибори має видавати персонал на прохання відвідувача;

більше 4 людей за столиком, окрім дітей.

Раніше ми писали: Нове послаблення карантину з 5 червня: які обмеження знімуть

Нагадуємо, в Україні продовжує діяти адаптивний карантин, запроваджений з метою протидії поширенню коронавірусу.