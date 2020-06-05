Чергове послаблення: за яких умов можна відвідувати кафе та ресторани

- 05 черв. 2020
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Відсьогодні, 5 червня, в Україні дозволено відвідувати кафе та ресторани та харчуватися безпосередньо всередині закладу, інформує УНІАН, передає NNS.
У зв'язку з цим МОЗ оприлюднило правила роботи закладів громадського харчування на період карантину.
Зокрема, забороняється:
- вхід до закладу без супроводу працівника закладу;
- проведення свят, бенкетів, майстер-класів, публічних подій тощо, в яких беруть участь більше 10 людей;
- приготування їжі на відкритих кухнях (окрім тих, що відгороджені від відвідувачів перегородкою);
- функціонування буфетів (окремих зон) самообслуговування, в тому числі для самостійного наливання напоїв клієнтами;
- самообслуговування у закладах швидкого харчування. Таці, страви, напої та столові прибори має видавати персонал на прохання відвідувача;
- більше 4 людей за столиком, окрім дітей.
Раніше ми писали: Нове послаблення карантину з 5 червня: які обмеження знімуть
Нагадуємо, в Україні продовжує діяти адаптивний карантин, запроваджений з метою протидії поширенню коронавірусу.
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