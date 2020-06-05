Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 червня

Завантажте мобільний додаток сайту

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 червня в Україні підтверджено 25 964 випадки COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Телеграм-канал та сайт МОЗ.

З них 11 372 одужали, 762 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 553 випадки.

Усього в Україні 403 551 зразок досліджено методом ПЛР та 33 826 зразків — методом ІФА.

Загалом захворіли 1859 дітей та 4963 медиків. На амбулаторному лікуванні 18 124 пацієнти, з них 1556 дітей та 4028 медпрацівників.

Усього потребували госпіталізації 7840 осіб, з них 303 дітей та 935 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 298 осіб, зокрема одна дитина та 29 медиків.

Із числа людей, що одужали, 2685 медпрацівників та 817 дітей.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1093 (697 одужали);

Волинська обл. — 1008 (294 одужали);

Дніпропетровська обл. — 960 (397 одужали);

Донецька обл. — 195 (119 одужали);

Житомирська обл. — 855 (482 одужали);

Закарпатська обл. — 1280 (551 одужав);

Запорізька обл. — 477 (280 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1507 (893 одужали);

м. Київ — 3292 (876 одужали);

Київська обл. — 1711 (472 одужали);

Кіровоградська обл. — 538 (413 одужали);

Луганська обл. — 51 (43 одужали);

Львівська обл. — 1988 (492 одужали);

Миколаївська обл. — 307 (188 одужали);

Одеська обл. — 970 (329 одужали);

Полтавська обл. — 272 (255 одужали);

Рівненська обл. — 1962 (1039 одужали);

Сумська обл. — 188 (155 одужали);

Тернопільська обл. — 1233 (963 одужали);

Харківська обл. — 1196 (474 одужали);

Херсонська обл. — 179 (165 одужали);

Хмельницька обл. — 501 (306 одужали);

Черкаська обл. — 432 (334 одужали);

Чернівецька обл. — 3519 (1079 одужали);

Чернігівська обл. — 250 (76 одужали).

По областях (за кількістю інфікованих за добу):

Чернівецька область — 3519 інфікований (+38 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Київ — 3292 (+82).

Львівська область — 1988 (+73).

Рівненська область — 1962 (+57).

Київська область — 1711 (+38).

Івано-Франківська область — 1507 (+16).

Закарпатська область — 1280 (+23).

Тернопільська область — 1233 (+13).

Харківська область — 1196 (+30).

Вінницька область — 1093 (+16)

Волинська область — 1008 (+22).

Одеська область — 970 (+37).

Дніпропетровська область — 960 (+3).

Житомирська область — 855 (+22).

Кіровоградська область — 538 (+12).

Хмельницька область — 501 (+4).

Запорізька область — 477 (+8).

Черкаська область — 432 (+3).

Миколаївська область — 307 (+12).

Полтавська область — 272 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Чернігівська область — 250 (+12).

Донецька область — 195 (+21).

Сумська область — 188 (+11).

Херсонська область — 179 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Луганська область — 51 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.