3 жовтня на фронті: ворог намагається просунутися до міст Курахове і Селідове

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот п’ятдесят третю добу. Розповідаємо про ситуацію 3 жовтня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 3 жовтня 2024 року (із 21.00 02.10 по 07.00 03.10) ворог завдав удару по території України ударними БпЛА. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 105-ти ворожих безпілотників противника типу «шахед» (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф., мис Чауда – Крим).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 78 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

Один безпілотник полетів у напрямку білорусі, двадцять три ворожі БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

3 жовтня на фронті – загальна ситуація

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 69 авіаударів, зокрема скинув 126 КАБ. Крім цього, здійснив 4543 обстріли, з них 132 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Яструбине, Катеринівка, Павлівка, Кучерівка, Річки, Уланове, Великі Проходи, Харків, Вовчанськ, Черкаська Лозова, Дергачі, Лісна Стінка, Вишневе, Зелений Гай, Чунишине, Чернещина, Ямполівка, Никифорівка, Маркове, Часів Яр, Дружба, Краматорськ, Торецьк, Богоявленка, Катеринівка, Слов’янськ, Урожайне, Темирівка, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Козацьке.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог намагався двічі штурмувати в районі населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

ворог намагався двічі штурмувати в районі населених пунктів Вовчанськ та Тихе. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки.

за добу відбулося 14 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Невського, Новосадового, Макіївки та Торського.

ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Невського, Новосадового, Макіївки та Торського. На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступальних дій не проводив.

впродовж дня ворог наступальних дій не проводив. На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районах Іванівського, Калинівки та Білої Гори.

окупанти атакували три рази у районах Іванівського, Калинівки та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 20 атак неподалік Диліївки, Торецька, Неліпівки, Щербинівки. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

ворог, за підтримки авіації, здійснив 20 атак неподалік Диліївки, Торецька, Неліпівки, Щербинівки. Більшість атак противник спрямував на Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Зелене Поле, Миролюбівка, Миколаївка, Крутий Яр, Красний Яр, Новогродівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Миколаївки.

наші захисники зупинили 29 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Зелене Поле, Миролюбівка, Миколаївка, Крутий Яр, Красний Яр, Новогродівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Миколаївки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка, Курахове та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік населених пунктів Цукурине, Желанне Друге та Катеринівка.

Сили оборони відбили 27 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка, Курахове та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік населених пунктів Цукурине, Желанне Друге та Катеринівка. На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій в районі Богоявленки.

противник здійснив шість штурмів наших позицій в районі Богоявленки. На Оріхівському напрямку окупанти атакували у бік Кам’янського.

окупанти атакували у бік Кам’янського. На Придніпровському напрямку російські загарбники наступальних дій не проводили.

російські загарбники наступальних дій не проводили. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири засоби протиповітряної оборони, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один артилерійський засіб на вогневій позиції та два склади боєприпасів загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 17 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 43 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 58 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки окупантів.

Згодом, вже після оприлюднення ранкового зведення, Генштаб повідомив, що Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію «Небо-М».

Підрозділи ракетних військ Збройних Сил України завдали успішного удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції «Небо-М». Її знищення суттєво знижує здатність армії рф виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі.

РЛС «Небо-М» є дуже складним об’єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів. За наявною інформацією, в противника залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 мільйонів доларів США.

Знищення РЛС «Небо-М» створить сприятливий «повітряний коридор» для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG. Бойова робота Сил оборони по важливих цілях ворога триває, – кажуть у Генштаб і

Втрати окупантів

У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 656710 (+1150) осіб,

танків ‒ 8893 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 17596 (+17) од,

артилерійських систем – 18906 (+37) од,

РСЗВ – 1204 (+0) од,

засоби ППО ‒ 964 (+1) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16393 (+43),

крилаті ракети ‒ 2613 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25750 (+58) од,

спеціальна техніка ‒ 3330 (+12)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 2 жовтня на фронті: ситуація складна, ворог наступає на Харківщині і Донбасі